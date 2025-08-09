Головна Одеса Новини
На Одещині патрульний утік за кордон: поліція повідомила деталі
У патрульній поліції Одещини обставини втечі Максима Стандратюка не повідомили, однак сам факт підтвердили
Максим Стандратюк незаконно виїхав з України

Інспектор патрульної поліції Ізмаїла Максим Стандратюк незаконно виїхав за кордон. Як інформує «Главком», інформацію про втечу правоохоронця підтвердила патрульна поліція Одеської області.

Раніше місцеві одеські Telegram-канали поширили відео нібито з Instagram-акаунту Стандратюка, на якому він місцем свого перебування позначив Молдову. У підписі чоловік заявляв, що їде повертати свій паспорт і паспорт свого напарника, які забрали поліціянти. Зазначалося, що Стандартюк нібито втік за кордон зі своїм хлопцем.

На Одещині патрульний утік за кордон: поліція повідомила деталі фото 1

Нині Instagram-акаунт, на якому з’явилося відео, неможливо знайти: ймовірно, його видалили. Також видаленим або закритим є акаунт Стандратюка у Facebook.

У патрульній поліції Одещини обставини втечі свого співробітника не повідомили, однак сам факт підтвердили. Водночас там зауважили, що до перетину кордону він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції, як вказували в мережі.

Задовго до інциденту він справді тимчасово виконував обовʼязки заступника начальника, але потім пішов із посади. Нині його звільнили і з посади інспектора.

«Відповідати за свої вчинки буде відповідно до чинного законодавства», – додали в патрульній поліції.

Нагадаємо, директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся.

Крім того, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький поїхав у відрядження і не повернувся до України. Ймовірно, він втік з країни. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на свої джерела.

Також тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки.

