Пожежі в українських екосистемах: ДСНС повідомила тривожну статистику

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пожежі в українських екосистемах: ДСНС повідомила тривожну статистику
Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників
фото з відкритих джерел

Розведення багать у вітряну погоду – категорично забороняється

Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що в екосистемах України від початку цього року сталося понад 40 тис. пожеж. Про це він розповів у коментарі «Укрінформу», пише «Главком».

Від початку 2025 року в екологічних системах України було зафіксовано більш як 40 тис. пожеж.

Поради від ДСНС

Необхідно бути уважним до місця, де має бути вогнище. Воно повинно бути очищене від сухостою, аби пожежа не поширилась трав’яною підстилкою по поверхні ґрунту.

Розпалювання багать для спалення сухого листя, бадилля, сміття на угідді приватних житлових будинків, садових, дачних будинків дозволяється на відстані не менше 15 метрів від житлових, господарських будинків та споруд.

Пожежі в українських екосистемах: ДСНС повідомила тривожну статистику фото 1

Розведення багать у вітряну погоду – категорично забороняється. Не треба залишати вогонь без нагляду, контролюйте горіння. Опісля слід загасити вогнище та переконайтесь, що процес горіння завершений.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила шокуючу кількість пожеж в українських екосистемах. Лише за один день в екосистемах сталось 1263 пожежі. 

Тоді понад 966 гектарів української природи сьогодні було знищено вогнем. Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників.

пожежа ДСНС статистика

