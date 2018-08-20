Як в Одесі святкуватимуть День незалежності України



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22-26 серпня до Дня незалежності України в Одесі пройде ювілейний Вишиванковий фестиваль

Цього року фестивалю виповнюється 10 років. До його ювілею організатори підготували велику програму, яка включає як традиційні заходи, так і нові події, передає Департамент інформації Одеської міськради.

23 серпня, в День державного прапора України, на Потьомкінських сходах розгорнуто 27-метровий державний символ України. Початок - о 11:00.

24 серпня, в День незалежності України, відбудеться головна подія фестивалю - вибудовування Вишиванкового ланцюга і фіксація рекорду вишиванок в Одесі. Як відзначають організатори, для цього потрібно, щоб на Потьомкінські сходи прийшли понад 3,5 тисячі одеситів у вишиванках.

25 серпня в рамках Вишиванкового фестивалю вже втретє пройде масовий диктант з української мови, учасники якого зможуть перевірити свої знання державної мови. Зареєструватися для участі в заході можна в соціальних мережах.

Серед нових заходів фестивалю - проведення 26 серпня танцювального флешмобу.

25-26 серпня відбудеться Всеукраїнський юніорський кубок з кулінарії. Учасники конкурсу - хлопці до 18-ти років - зможуть проявити себе в ролі шеф-кухаря, демонструючи здібності в приготуванні страв української кухні.

Крім того, в дні фестивалю на Приморському бульварі будуть організовані покази сучасного українського кіно, зокрема фільмів «Невидимий батальйон», «Герої не вмирають», «Сторожова застава» та ін.

До десятого ювілею Вишиванковий фестивалю була створена музична композиція, яка стане його офіційним гімном. Автор композиції - молодий композитор, саунд-дизайнер Влад Плотніков.

Нагадаємо, Вишиванковий фестиваль - патріотичний проект на півдні України, мета якого - популяризація української культури. Фестиваль є аполітичним, проводиться щорічно з 2009 року. Будь-яка політична символіка на святі заборонена.

Джерело: Южный курьер