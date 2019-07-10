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    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку

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    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку

    День Івана Купала в Одеському зоопарку відзначили іграми, конкурсами, дружним хороводом і традиційними годуваннями вихованців

    6 липня 2019 року в Одеському зоопарку пройшло веселе і пізнавальне свято Івана Купала.

    Гості заходу зустріли традиційних персонажів свята, які разом з дітьми брали участь у рухливих іграх та конкурсах.

    У святковій програмі також взяли участь співробітники мовного центру «Логос», які підготували для дітей подарунки.

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    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
    Яскраве свято провели в Одеському зоопарку

    Завершився захід показовими годуваннями мешканців зоопарку - бурих ведмедів і індійської слонихи Венді.

    Допомогу в проведенні свята в Одеському зоопарку надав Дитячий фонд ім. Серафима Саровського.

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