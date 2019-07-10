Яскраве свято провели в Одеському зоопарку
День Івана Купала в Одеському зоопарку відзначили іграми, конкурсами, дружним хороводом і традиційними годуваннями вихованців
6 липня 2019 року в Одеському зоопарку пройшло веселе і пізнавальне свято Івана Купала.
Гості заходу зустріли традиційних персонажів свята, які разом з дітьми брали участь у рухливих іграх та конкурсах.
У святковій програмі також взяли участь співробітники мовного центру «Логос», які підготували для дітей подарунки.
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Завершився захід показовими годуваннями мешканців зоопарку - бурих ведмедів і індійської слонихи Венді.
Допомогу в проведенні свята в Одеському зоопарку надав Дитячий фонд ім. Серафима Саровського.