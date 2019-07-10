Яскраве свято провели в Одеському зоопарку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

День Івана Купала в Одеському зоопарку відзначили іграми, конкурсами, дружним хороводом і традиційними годуваннями вихованців

6 липня 2019 року в Одеському зоопарку пройшло веселе і пізнавальне свято Івана Купала.

Гості заходу зустріли традиційних персонажів свята, які разом з дітьми брали участь у рухливих іграх та конкурсах.

У святковій програмі також взяли участь співробітники мовного центру «Логос», які підготували для дітей подарунки.

Завершився захід показовими годуваннями мешканців зоопарку - бурих ведмедів і індійської слонихи Венді.

Допомогу в проведенні свята в Одеському зоопарку надав Дитячий фонд ім. Серафима Саровського.