Одеситів забезпечують доступним обстеженням на ВІЛ



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Понад 16 тисяч одеситів пройшли тестування на ВІЛ за перше півріччя 2019 року

В Одесі у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги можна безкоштовно пройти експрес-тестування на ВІЛ і протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Конфіденційність ВІЛ-позитивного статусу пацієнта гарантується. Безкоштовне тестування на ВІЛ також проводиться в усіх міських поліклініках та лікарнях Одеси.

Діагностичні тест-смужки закуплені за рахунок коштів муніципального бюджету в рамках реалізації Міської цільової програми протидії ВІЛ / СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії в Одесі «Прискорена відповідь Одеса» ( «Fast Track Odessa») з метою забезпечення доступного і ефективного тестування населення на ВІЛ .

За 6 місяців поточного року 16423 одесити були обстежені на ВІЛ у міських медзакладах, що втричі більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Позитивний ВІЛ-статус діагностований у 371 пацієнта, коефіцієнт виявлення - 2,25%. Антиретровірусну терапію вже отримують близько 80% взятих на облік ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Крім того, у першому півріччі 2019 року в міських жіночих консультаціях та пологових будинках було проведено 7667 обстежень на ВІЛ вагітних жінок. Громадськими організаціями «100 відсотків життя. Одеса», «Дорога додому», « Віра, Надія, Любов» та іншими об'єднаннями, що працюють у сфері протидії соціально небезпечним захворюванням, за 6 місяців обстежено на ВІЛ та гепатити 6 613 осіб, які належать до груп підвищеного ризику.

Всі пацієнти з позитивним результатом направляються на консультацію і подальше обстеження до міського Центру профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом. Тут усім пацієнтам з підтвердженим ВІЛ-позитивним статусом безкоштовно надають антиретровірусну терапію. Це лікування покращує якість і підвищує тривалість життя ВІЛ-позитивної людини, а також робить його безпечним для оточуючих.

Програма дозволила підвищити доступність обстеження на ВІЛ для одеситів і своєчасність призначення антиретровірусної терапії людям, що живуть з ВІЛ. Цей проект спрямований на досягнення цілей «90-90-90» глобальної ініціативи Fast Track Cities, до якої Одеса приєдналася завдяки підписанню міським головою Геннадієм Трухановим Паризької декларації. Мається на увазі, що не менше 90% ВІЛ-позитивних пацієнтів знають свій статус, 90% з них отримують антиретровірусну терапію, 90% мають невизначуване вірусне навантаження.