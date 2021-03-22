Одеські медики стали частіше хворіти на коронавірус

Від початку пандемії коронавірусну хворобу підтвердили у 3 тисяч 232 медиків з Одеської області

В Одесі зростає кількість медиків, які хворіють на Covid-19. Про таке повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко, пише Суспільне.

За її словами, на Covid-19 в Одесі зокрема хворіє керівництво міської лікарні №5 та заступниця головного лікаря міської інфекційної лікарні.

Також Якименко розповіла, що в Одеській міській лікарні №8 Covid-19 підтвердили у 15 працівників. Директорка департаменту наголосила – хворих на коронавірус медиків у місті «дуже багато». «Це не тільки лікарі, але й допоміжний персонал. У п'ятій лікарні хворіють повально, у восьмій лікарні – теж», – прокоментувала Якименко.

Вона також зазначила, що в департаменті охорони здоров'я міської ради троє працівників захворіли на Covid-19 повторно. Додамо, від початку пандемії коронавірусну хворобу підтвердили у 3 тисяч 232 медиків з Одеської області.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 745 мешканців Одеської області. З них 26 дітей та 13 медпрацівників. Усього станом на 22 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 98 тисяч 249 мешканців регіону. З них 4 тисячі 615 дітей та 3 тисячі 232 медпрацівники. Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 721 людина. 1 тисяча 613 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.