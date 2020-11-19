За останню добу в Одесі зафіксовано 276 нових випадків Covid-19

На 19 листопада Covid-19 хворіють 6155 одеситів, з них 230 знаходяться в інфекційній лікарні, у важкому стані перебувають 129 пацієнтів

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 19 листопада 2020 року в Одеській області зареєстровано 35 377 випадків Covid-19. З них 15 029 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 634 нових випадки захворювання, з них 276 – в одеситів, 358 – у жителів районів області.

За даними на 19 листопада, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 230 пацієнтів з Covid-19, з них 101 особа перебуває в стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 129 пацієнтів, з них 126 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, три пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

За останню добу в інфекційну лікарню поступила 31 особа з підозрою на Covid-19.

23 пацієнти з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 61 особа – у МКЛ №10, 18 дітей - у дитячій міській лікарні №3.

За даними на 16:00 18 листопада, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 69 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

Упродовж минулої доби зареєстровані 10 нових випадків Covid-19 у дітей (6 дівчаток та 4 хлопчика), всі знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 за результатами ПЛР-обстеження одужали 124 жителі Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 8654 випадки одужання від Covid-19, продовжують хворіти 6155 одеситів.