  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Рашисти вночі атакували Одещину ракетами
рус
    Новини

    Рашисти вночі атакували Одещину ракетами

    Внаслідок обстрілу виникла пожежа - Рашисти вночі атакували Одещину ракетами
    Внаслідок обстрілу виникла пожежа
    фото з відкритих джерел

    Окупанти застосували ракету «Калібр», яку запустили з акваторії Чорного моря

    Сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили в будівлю свиноферми. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса. Офіційно».

    Згідно з даними оперативного командування «Південь», внаслідок ракетного удару ніхто з цивільних не постраждав. Імовірно окупанти застосували ракету «Калібр», яку запустили з акваторії Чорного моря.

    «Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни», – повідомляє пресслужба командування.

    Сьогодні в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Читайте також: «Україна вдарить по Криму». Російська пропаганда впала у паніку через успіхи Himars

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти вночі атакували Одещину ракетами