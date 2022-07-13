Рашисти вночі атакували Одещину ракетами

Окупанти застосували ракету «Калібр», яку запустили з акваторії Чорного моря

Сьогодні вночі російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили в будівлю свиноферми. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса. Офіційно».

Згідно з даними оперативного командування «Південь», внаслідок ракетного удару ніхто з цивільних не постраждав. Імовірно окупанти застосували ракету «Калібр», яку запустили з акваторії Чорного моря.

«Виниклу пожежу оперативно ліквідовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни», – повідомляє пресслужба командування.

Сьогодні в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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