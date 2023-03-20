Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ

Москва вирішила скоротити термін продовження угоди до 18 травня

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60, а не на 120 днів.

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«Позицію офіційно повідомили турецькій та українській стороні Чорноморської ініціативи, а також представникам ООН. Формальних заперечень не надійшло. Таким чином, угода продовжує діяти наступні два місяці у наявному форматі, без змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та погодженого порядку інспекцій», – йдеться у заяві.

МЗС РФ додало, що має вимоги для подальшої дії «зернового коридору» «у контексті імплементації Меморандуму Росія-ООН».

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Серед вимог РФ – підключення «Россельхозбанку» до SWIFT, відновлення постачання сільгосптехніки і сервісного обслуговування для неї, зняття обмежень на страхування і на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса», зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції і добрив.

«Без зрушень із виконанням зазначених вимог, які не є новими і мають бути вирішені у рамках Меморандуму Росія-ООН, наша участь у Чорноморській ініціативі буде призупинена», – запевнили у Москві.

Термін дії попереднього продовження угоди завершився 18 березня 2023 року.

Нагадаємо, 13 березня у Женеві відбулися переговори між представниками ООН та міністерства закордоних справ Росії стосовно продовження «зернової угоди».

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Згодом стало відомо, що Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів. Таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.