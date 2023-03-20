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Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ

glavcom.ua
Зернова угода. Росія заявила про нові умови та взялася шантажувати світ
фото з вільних джерел

Москва вирішила скоротити термін продовження угоди до 18 травня

У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що погоджуються продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи лише на 60, а не на 120 днів.

«Позицію офіційно повідомили турецькій та українській стороні Чорноморської ініціативи, а також представникам ООН. Формальних заперечень не надійшло. Таким чином, угода продовжує діяти наступні два місяці у наявному форматі, без змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та погодженого порядку інспекцій», – йдеться у заяві.

МЗС РФ додало, що має вимоги для подальшої дії «зернового коридору» «у контексті імплементації Меморандуму Росія-ООН».

Серед вимог РФ – підключення «Россельхозбанку» до SWIFT, відновлення постачання сільгосптехніки і сервісного обслуговування для неї, зняття обмежень на страхування і на доступ в порти, відновлення роботи аміакопроводу «Тольятті-Одеса», зняття санкцій з російських компаній у сфері виробництва та перевезення сільгосппродукції і добрив. 

«Без зрушень із виконанням зазначених вимог, які не є новими і мають бути вирішені у рамках Меморандуму Росія-ООН, наша участь у Чорноморській ініціативі буде призупинена», – запевнили у Москві.

Термін дії попереднього продовження угоди завершився 18 березня 2023 року.

Нагадаємо, 13 березня у Женеві відбулися переговори між представниками ООН та міністерства закордоних справ Росії стосовно продовження «зернової угоди». 

Згодом стало  відомо, що Україна досягла домовленостей із Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів. Таке продовження означає, що Україна буде і надалі експортувати агропродукцію через три морські порти.

Теги: росія МЗС Україна економіка Одеса переговори Туреччина Москва перевезення

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