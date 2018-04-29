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    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів

    Конкуренція для столиці
    В Одесі вже добігає кінця другий тиждень зі стабільно теплою погодою. На вулицях міста все більше людей, одягнених зовсім по-літньому. Завдяки такій погоді настрій відразу поліпшується, а картинку повної гармонії довершує цвітіння сакури, бузку, фруктових дерев, і, звичайно ж, каштанів. Прогулянка від Залізничного вокзалу до Соборної площі дає
    • Вчора, 07:42
    • Розсилка

    Конкуренція для столиці

    В Одесі вже добігає кінця другий тиждень зі стабільно теплою погодою. На вулицях міста все більше людей, одягнених зовсім по-літньому.

    Завдяки такій погоді настрій відразу поліпшується, а картинку повної гармонії довершує цвітіння сакури, бузку, фруктових дерев, і, звичайно ж, каштанів.

    Прогулянка від Залізничного вокзалу до Соборної площі дає можливість насолодитися цвітінням одеських каштанів, які за своєю красою і пишності можуть позмагатися навіть з київськими побратимами.

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    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
    Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі проходить виставка кактусів, а в столиці можна насолодитися розкішшю тюльпанів.

    Джерело: Пушкинская.net

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