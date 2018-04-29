Жителі та гості Одеси насолоджуються цвітінням каштанів
- Вчора, 07:42
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Конкуренція для столиці
В Одесі вже добігає кінця другий тиждень зі стабільно теплою погодою. На вулицях міста все більше людей, одягнених зовсім по-літньому.
Завдяки такій погоді настрій відразу поліпшується, а картинку повної гармонії довершує цвітіння сакури, бузку, фруктових дерев, і, звичайно ж, каштанів.
Прогулянка від Залізничного вокзалу до Соборної площі дає можливість насолодитися цвітінням одеських каштанів, які за своєю красою і пишності можуть позмагатися навіть з київськими побратимами.
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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі проходить виставка кактусів, а в столиці можна насолодитися розкішшю тюльпанів.
Джерело: Пушкинская.net