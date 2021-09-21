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    Коронавірус наступає: за добу в Києві виявлено майже 400 нових хворих

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    З настанням осені коронавірусна ситуація в Києві погіршилась - Коронавірус наступає: за добу в Києві виявлено майже 400 нових хворих
    З настанням осені коронавірусна ситуація в Києві погіршилась
    Фото: glavcom.ua

    Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли троє киян

    За минулу добу, 20 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 399 осіб. Це на 216 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 19 вересня був зафіксований 183 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 219 тис. осіб (за добу 20 вересня – 157)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 236 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 20 вересня – 88
    • померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 1).

    За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

    20 вересня в Україні медики зафіксували 5 159 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено майже 2,36 млн випадків Covid-19.

    Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Коронавірус наступає: за добу в Києві виявлено майже 400 нових хворих