Коронавірус наступає: за добу в Києві виявлено майже 400 нових хворих

З настанням осені коронавірусна ситуація в Києві погіршилась

Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли троє киян

За минулу добу, 20 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 399 осіб. Це на 216 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 19 вересня був зафіксований 183 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли понад 230 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 20 вересня – 157)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 131 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 236 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 20 вересня – 88

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 1).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

20 вересня в Україні медики зафіксували 5 159 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено майже 2,36 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.