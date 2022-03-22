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    Знищено окупантів, які мали десантуватися біля Одеси (відео)

    Знищено окупантів, які мали десантуватися біля Одеси (відео)
    фото: скріншот відео

    «Залишок так званих морських піхотинців, що ще в Чорному морі, піде на корм бичкам»

    Частково той особовий склад, який намагався на початку війни спробувати висадитися на узбережжі Одеси, знищений. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

    «Залишок так званих морських піхотинців, що ще в Чорному морі, піде на корм бичкам», – додав Братчук.

    Нагадаємо, що зранку 21 березня окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу. Постраждало кілька домоволодінь. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу на Одещині.

    Зазначимо, порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона тимчасово не працюють через російську окупацію. Вхід та вихід суден там тимчасово неможливий.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Знищено окупантів, які мали десантуватися біля Одеси (відео)