День міста в Одесі завершився грандіозним концертом (фоторепортаж)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Увечері 2 вересня святкування дня міста закінчилося масштабним концертом на Потьомкінських сходах, куди зібралися понад десять тисяч осіб

О 19 годині вечора на Потьомкінських сходах розпочався святковий гала-концерт з нагоди дня міста. Адже Одеса 2 вересня, за офіційною версією, святкувала 224-ту річницю від дня заснування, хоча на місці сучасного міста розташовувалося турецьке місто Хаджибей з фортецею Єні-Дунья, литовський замок Коцюба, а кількома століттями раніше - досить великий давньогрецький поліс.

Панорами заповненої людьми Потьомкінських сходів і Приморського бульвару, а також цікаві моменти виступів хедлайнерів концерту:

Хедлайнерами стали відомі в Одесі і не тільки виконавці: Валентин Куба, Настя Каменських, Макс Барських та гурт «Бумбокс». Перед ними «на розігріві» виступали місцеві одеські виконавці і групи.

За оцінками журналістів, на концерт зібралося більше десяти тисяч чоловік.

Всього ж, за оцінкою глави поліції Одеської області Дмитра Головіна, всі заходи в день міста відвідало близько 100 тисяч чоловік.

У нижній частині сходи і на терасі майбутнього Грецького парку, як зазвичай, влаштували VIP-трибуну для іноземних гостей, чиновників, депутатів та журналістів.

Нагадаємо, святкування дня міста почалося з покладання квітів до пам'ятників батькам-засновникам Одеси в різних місцях історичного центру. Потім на Думській площі пройшли офіційні урочистості з офіційними особами чиновників в кращих традиціях офіціозних офіціозу. Також відкрили частину Грецького парку, який до реконструкції був Місячним парком, - так звану арт-зону. На алеї слави одеських зірок неподалік від Оперного театру відкрили сім нових імен. А маленьких одеситів майже весь день радував трамвайчик щастя - ретро-вагон курсував від Тираспольської площі до Аркадії.

Джерело: Южный курьер