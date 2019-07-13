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    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю

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    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю

    В Одесі стартував Х Міжнародний Одеський кінофестиваль.

    О 19:00 в Одеському театрі опери та балету почалася церемонія відкриття кінофестивалю. Їй передувала - традиційна червона доріжка, яка почалася о 17:15 і тривала до 19:00.

    Цього року відкриття кінофестивалю відвідали американська актриса Роуз МакГоуен, найбільш відома за серіалом «Зачаровані», і лауреат Каннського кінофестивалю кінорежисер Майк Лі. Традиційно відвідали відкриття ОМКФ актриса Римма Зюбіна, коміки Борис Барських і Георгієв Делієв, шоумен Олег Філімонов.

    Також по червоній доріжці пройшлися співачка Джамала, телеведучі Леся Никитюк та Яніна Соколова, зірки «Холостяка» Микита Добринін і Іраклі Макацарія, травесті-діва Монро, співачка Камалія і її чоловік мільярдер Мохаммад Захур, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Президент кінофестивалю Вікторія Тігіпко прийшла зі своїми синами.

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    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю
    Фоторепортаж з червоної доріжки Одеського міжнародного кінофестивалю

    Не обійшлося і без місцевого бомонду. За традицією відкриття ОМКФ відвідав мер Одеси Геннадій Труханов, в цьому році - з дочкою. На червоній доріжці були помічені народний депутат Сергій Ківалов, скульптор Михайло Рева, депутати міськради Ганна Позднякова та Світлана Осауленко, заступник голови Одеської облради Олег Радковський з дружиною, директор міського департаменту культури Тетяна Маркова та інші.

    Джерело: Пушкинская.net

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