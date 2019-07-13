Зеленський сьогодні їде на Одещину та Херсонщину



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Зеленський представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника голови держави в АР Крим

На Одещині президент відвідає Одеський морський порт, а на Херсонщині проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак», - пресслужба

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 липня, з робочою поїздкою відвідає Одеську та Херсонську області, проведе нараду з питань розвитку морських портів та представить нового голову Херсонської ОДА.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

«13 липня на Одещині президент відвідає Одеський морський порт та ознайомиться з проєктом розвитку його контейнерного й зернового терміналів», - йдеться в повідомленні.

Голова держави також проведе нараду з питань розвитку морських портів України та заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі.

Після цього Зеленський планує відвідати Херсонщину, де огляне інфраструктуру та умови перетину на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар», а також проведе нараду з питань реалізації проєктів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак».

Планується, що Зеленський також представить новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника голови держави в АР Крим.

Як повідомлялося, Зеленський у п’ятницю перебував з робочою поїздкою у Дніпрі та Кривому Розі.