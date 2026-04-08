На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
Очільник МВС: Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на Донеччині представив нових керівників регіональних управлінь Нацполіції та ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.
«Поліцію Донеччини очолив Микола Матвієнко. Обласне управління ДСНС – Яків Немикін. Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону», – йдеться у повідомленні.
Клименко підкреслив ключові завдання:
- безпека людей;
- швидке реагування на загрози;
- збереження особового складу;
- чітка взаємодія з місцевою владою та складовими Сил безпеки й оборони.
Зокрема, Клименко провів оперативну нараду з командирами бойових підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби та поліції. Про ситуацію на напрямках доповів командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.
Також міністр провів зустріч із керівництвом області та прифронтових громад.
До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору.
Коментарі — 0