На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС

Очільник МВС: Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на Донеччині представив нових керівників регіональних управлінь Нацполіції та ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Поліцію Донеччини очолив Микола Матвієнко. Обласне управління ДСНС – Яків Немикін. Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону», – йдеться у повідомленні.

Клименко підкреслив ключові завдання:

безпека людей;

швидке реагування на загрози;

збереження особового складу;

чітка взаємодія з місцевою владою та складовими Сил безпеки й оборони.

Зокрема, Клименко провів оперативну нараду з командирами бойових підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби та поліції. Про ситуацію на напрямках доповів командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.

Також міністр провів зустріч із керівництвом області та прифронтових громад.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору.