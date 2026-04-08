Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Клименко провів зустріч із керівництвом Донецької області та прифронтових громад
фото: Ігор Клименко/Telegram

Очільник МВС: Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на Донеччині представив нових керівників регіональних управлінь Нацполіції та ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Поліцію Донеччини очолив Микола Матвієнко. Обласне управління ДСНС – Яків Немикін. Обидва багато років служать в Донецькій області та добре знають виклики регіону», – йдеться у повідомленні.

Клименко підкреслив ключові завдання:

  • безпека людей;
  • швидке реагування на загрози;
  • збереження особового складу;
  • чітка взаємодія з місцевою владою та складовими Сил безпеки й оборони.

Зокрема, Клименко провів оперативну нараду з командирами бойових підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби та поліції. Про ситуацію на напрямках доповів командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко.

Також міністр провів зустріч із керівництвом області та прифронтових громад.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування у складі Національної гвардії полків безпілотних систем та окремого полку прикриття повітряного простору.

Читайте також:

Теги: ДСНС Національна поліція України МВС Ігор Клименко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дарницький район: рятувальники гасять пожежу у підземному паркінгу ЖК «Зарічний»
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
11 березня, 09:30
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
12 березня, 18:39
Жінку госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
16 березня, 12:10
Під час рятувальних робіт стався повторний обвал, внаслідок чого трьох рятувальників також засипало
Трагедія на Тернопільщині: під час обвалу ґрунту загинув чоловік (фото)
17 березня, 11:05
Щодня рятувальники Київщини ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
24 березня, 16:47
Сервіс уже працює в Житомирі, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці
У «Дії» відображатимуться штрафи за паркування: деталі від МВС
25 березня, 13:06
Пошкоджений будинок через атаку РФ
Удар по девʼятиповерхівці в Харкові: рятувальники показали наслідки
27 березня, 07:37
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження
Росіяни обстріляли Сумщину: є травмовані, пошкоджено АЗС
30 березня, 07:58
Уранці Луцьк опинився під ворожим обстрілом
Луцьк затягнуло димом після атаки РФ: влада звернулася до містян
1 квiтня, 09:03

Події в Україні

Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Нікопольці звернулись до головнокомандувача ЗСУ із закликом посилити оборону Нікополя
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Графіки відключення світла 8 квітня: «Укренерго» заявило про посилення обмежень
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній ворожий пором для перевезення вагонів у Керчі (фото)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії: вогонь досі не можуть загасити (відео)

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua