В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху

Наталія Порощук
Наталія Порощук
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху
Рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію
фото: ДСНС Одещини
В Одесі російський дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Рятувальники знешкодили нерозірваний БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15-го поверху. Найнебезпечніше – фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала. Будинок опинився під загрозою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію: за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку.

«Після цього фахівці РХБЗ ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Далі сапери безпечно транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників та поліцейських загрозу для мешканців вдалося повністю ліквідувати», – додається у заяві.

ДСНС наголошує: «Нагадуємо: помітили підозрілі предмети – не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101 або 112!».

До слова, у Миколаєві в середу, 13 травня 2026 року, вибухотехніки знешкодили російський ударний безпілотник. Небезпечну знахідку на верхівці одного з дерев помітили місцеві мешканці, які одразу викликали екстрені служби.

