Росія атакувала Одещину: постраждали люди (фото)

Наталія Порощук
Двоє людей постраждало внаслідок атаки
Унаслідок атаки пошкоджені чотири приватні житлові будинки

Уночі росіяни тероризували Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами. Унаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ціллю стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждало», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні житлові будинки, а також технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.

До слова, ввечері 14 травня російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі.

