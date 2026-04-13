Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф

google social img telegram social img facebook social img
Суд вважав, що дії обвинуваченої сприяли військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації
фото: depositphotos.com

Жінка визнала вину і щиро розкаялася у корупційному злочині

У Києві суд оштрафував директорку ТОВ «Ок «Скай Сервіс Плюс» (організація спеціалізується на управлінні нерухомим майном) на 799 тис. грн за вчинення корупційного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у травні 2025 року обвинувачена, перебуваючи у столичному торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza, познайомилася з приватним підприємцем. Під час бесіди жінка повідомила своєму співрозмовнику, що має виходи на певних службових осіб, які вирішують питання про зняття з розшуку, виключення з військового обліку, а також бронювання військовозобов'язаних чоловіків шляхом їх працевлаштування на підприємстві, яке має статус критично важливого для функціонування економіки та життєдіяльності держави. За фінансову винагороду обвинувачена обіцяла залагодити питання, пов’язані з мобілізацією. Згодом у листуванні жінка озвучила свою «таксу» – бере $6,5 тис. окремо за зняття з розшуку та окремо за бронювання військовозобов’язаних.

Підприємець, який домовлявся з обвинуваченою, погодився на її умови. Він мав намір зняти з розшуку двох чоловіків призовного віку, а потім їх забронювати. За цю «послугу» повинен був віддати $26 тис. Водночас після першої розмови з обвинуваченої він заявив на неї до правоохоронних органів.

Правоохоронці викрили жінку «на гарячому» під час отримання частини хабаря у розмірі $19 тис. Це відбулося наприкінці серпня минулого року в автомобілі обвинуваченої.

У суді правопорушниця визнала вину і щиро розкаялася. Також підтвердила всі обставини злочину. Ще просила Феміду суворо не карати, а обмежитися штрафом у межах частини 2 статті 369-2 Кримінального кодексу, за якою її судили.

Для розуміння: частина 2 статті 369-2 Кримінального кодексу передбачає штраф від 34 тис. грн до 93,5 тис. грн або позбавлення волі від двох до п’яти років.

Однак Феміда мала свою аргументацію. У вироку зазначено, що вчинений злочин є корупційним та має підвищену суспільну небезпечність (сприяння військовозобов'язаним особам в ухиленні від мобілізації із захисту Батьківщини). Тому суд вирішив суму штрафу прив’язати до розміру одержаного хабаря – $19 тис (786,1 тис. грн за офіційним курсом НБУ станом на кінець серпня 2025-го). Окремо Феміда не взяла до уваги доводи сторони захисту про непомірний характер покарання, який не відповідає фактичній майновій шкоді, оскільки кошти, які використовувались у вигляді хабаря, були імітаційними.

Таким чином, остаточне покарання суду звучало так: штраф в розмірі 47 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 799 тис. грн. Вирок іще можна оскаржити в апеляції протягом місяця.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькому засуджена за корупційний злочин багатодітна матір третій рік залишається на волі, оскільки продовжує народжувати. Саме вагітність та догляд за дітьми до трьох років є можливістю для суду застосувати відстрочку виконання вироку.

Теги: війна мобілізація вирок військові штраф хабар гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua