Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф

Жінка визнала вину і щиро розкаялася у корупційному злочині

У Києві суд оштрафував директорку ТОВ «Ок «Скай Сервіс Плюс» (організація спеціалізується на управлінні нерухомим майном) на 799 тис. грн за вчинення корупційного правопорушення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у травні 2025 року обвинувачена, перебуваючи у столичному торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza, познайомилася з приватним підприємцем. Під час бесіди жінка повідомила своєму співрозмовнику, що має виходи на певних службових осіб, які вирішують питання про зняття з розшуку, виключення з військового обліку, а також бронювання військовозобов'язаних чоловіків шляхом їх працевлаштування на підприємстві, яке має статус критично важливого для функціонування економіки та життєдіяльності держави. За фінансову винагороду обвинувачена обіцяла залагодити питання, пов’язані з мобілізацією. Згодом у листуванні жінка озвучила свою «таксу» – бере $6,5 тис. окремо за зняття з розшуку та окремо за бронювання військовозобов’язаних.

Підприємець, який домовлявся з обвинуваченою, погодився на її умови. Він мав намір зняти з розшуку двох чоловіків призовного віку, а потім їх забронювати. За цю «послугу» повинен був віддати $26 тис. Водночас після першої розмови з обвинуваченої він заявив на неї до правоохоронних органів.

Правоохоронці викрили жінку «на гарячому» під час отримання частини хабаря у розмірі $19 тис. Це відбулося наприкінці серпня минулого року в автомобілі обвинуваченої.

У суді правопорушниця визнала вину і щиро розкаялася. Також підтвердила всі обставини злочину. Ще просила Феміду суворо не карати, а обмежитися штрафом у межах частини 2 статті 369-2 Кримінального кодексу, за якою її судили.

Для розуміння: частина 2 статті 369-2 Кримінального кодексу передбачає штраф від 34 тис. грн до 93,5 тис. грн або позбавлення волі від двох до п’яти років.

Однак Феміда мала свою аргументацію. У вироку зазначено, що вчинений злочин є корупційним та має підвищену суспільну небезпечність (сприяння військовозобов'язаним особам в ухиленні від мобілізації із захисту Батьківщини). Тому суд вирішив суму штрафу прив’язати до розміру одержаного хабаря – $19 тис (786,1 тис. грн за офіційним курсом НБУ станом на кінець серпня 2025-го). Окремо Феміда не взяла до уваги доводи сторони захисту про непомірний характер покарання, який не відповідає фактичній майновій шкоді, оскільки кошти, які використовувались у вигляді хабаря, були імітаційними.

Таким чином, остаточне покарання суду звучало так: штраф в розмірі 47 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 799 тис. грн. Вирок іще можна оскаржити в апеляції протягом місяця.

