У пошкодженому РФ пологовому на Одещині під час тривоги народилася дівчинка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Безпілотник розірвався біля пологового будинку
фото: bessarabia inform
На час обстрілу у пологовому будинку знаходились шість породіль

На Одещині, у Білгороді-Дністровському, російський безпілотник вибухнув біля пологового будинку. У момент атаки всередині перебували породіллі, немовлята та вагітні жінки. Завдяки своєчасній евакуації постраждалих немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bessarabia inform.

Зазначається, що це вже вдруге за час повномасштабної війни від нальоту «шахедів» страждає пологове та акушерсько-гінекологічне відділення.

«На час обстрілу у пологовому будинку знаходились шість породіль та шестеро діточок. Ще одна жінка була саме у пологовій діяльності. Ще дві жінки знаходилися у відділенні патології під наглядом. На щастя ніхто не постраждав. Нікому не знадобилася ні медична, ні психологічна допомога. Персонал зреагував так, як має бути. Всі знаходилися в укритті», – розповів генеральний директор Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні Віталій Жнякін.

Видання наголошує, що у пологовому є укриття. Це обладнаний необхідним підвал, у якому сьогодні під час атаки народилася дівчинка вагою 2,7 кг.

Нагадаємо, зранку 1 червня російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні.

