Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Харківщині: постраждало понад 10 людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні, 21 квітня, на Харківщині 11 людей постраждали внаслідок масованої атаки росіян по населених пунктах Богодухівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«21 квітня ворог завдав масованої атаки ударними дронами по населених пунктах Богодухівської та Золочівської громад. Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, в результаті влучань сталися чотири осередки пожеж.

Зокрема, пошкоджень зазнали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, заклади торгівлі та приватні будинки.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих.

Теги: Харківщина ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua