Росіяни вдарили по Харківщині: постраждало понад 10 людей (фото)

Сьогодні, 21 квітня, на Харківщині 11 людей постраждали внаслідок масованої атаки росіян по населених пунктах Богодухівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«21 квітня ворог завдав масованої атаки ударними дронами по населених пунктах Богодухівської та Золочівської громад. Під ударами опинились об’єкти цивільної інфраструктури та приватний сектор», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, в результаті влучань сталися чотири осередки пожеж.

Зокрема, пошкоджень зазнали цивільні підприємства, адміністративні будівлі, заклади торгівлі та приватні будинки.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня російська армія завдала удару по об’єктах залізничної інфраструктури в Харківській області, обійшлося без постраждалих.