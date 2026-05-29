РФ атакувала турецьке судно в Чорному морі: поранено членів екіпажу
Двох поранених членів екіпажу було оперативно евакуйовано катерами ВМС
Уночі російська терористична армія за допомогою БпЛА атакувала суховантаж ANT. Він під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з порту на Одещині до Туреччини із вантажем на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що унаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.
«Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів морської пошуково-рятувальної служби та Військово-морських сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, двох поранених членів екіпажу було оперативно евакуйовано катерами ВМС та доставлено до медичного закладу.
«РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна», – наголошує ВМС.
Раніше ворожий ударний безпілотник атакував суховантажне судно Ksl Deyang, яке перебувало в морі неподалік Одещини. На борту був екіпаж із громадян Китаю.
До слова, спеціальні підрозділи протиповітряної оборони, сформовані з портових працівників-ветеранів, вже збивають ворожі безпілотники над українськими портами. Водночас Росія за перші місяці 2026 року збільшила кількість дронових атак на портову інфраструктуру більш ніж у десять разів.
