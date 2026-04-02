Ворог вдарив балістикою по підприємству в Чернігові: попередньо, загинула людина

Російські окупанти атакували Чернігів балістичною ракетою

Російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Повідомляється, що повітряна тривога в області була оголошена миттєво через загрозу застосування балістичного озброєння з території РФ. Невдовзі після попередження у місті пролунав потужний вибух.

«Ворог атакував одне з підприємств міста балістичною ракетою», – написав очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Як повідомили в органах місцевої влади та правоохоронних структурах, ворожа ракета влучила по території одного з цивільних підприємств міста. На місці влучання спалахнула пожежа, там спостерігаються значні руйнування.

Попередньо, одна людина загинула.

«Главком» писав, що російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼяти поверху багатоповерхівки. У будинку вибиті вікна.

Також повідомлялося, що 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.