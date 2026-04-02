Ворог вдарив балістикою по підприємству в Чернігові: попередньо, загинула людина

Лариса Голуб
Ілюстративне фото ворожих прильотів у Чернігові
фото: Суспільне Чернігів

Російські окупанти атакували Чернігів балістичною ракетою 

Російські окупаційні війська здійснили черговий терористичний акт, завдавши удару балістичною ракетою по промисловому об'єкту в Чернігові. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Повідомляється, що повітряна тривога в області була оголошена миттєво через загрозу застосування балістичного озброєння з території РФ. Невдовзі після попередження у місті пролунав потужний вибух.

«Ворог атакував одне з підприємств міста балістичною ракетою», – написав очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Як повідомили в органах місцевої влади та правоохоронних структурах, ворожа ракета влучила по території одного з цивільних підприємств міста. На місці влучання спалахнула пожежа, там спостерігаються значні руйнування.

Попередньо, одна людина загинула. 

«Главком» писав, що російські загарбники вчергове атакували Харків ударними безпілотниками типу «Shahed». Зафіксовано пряме влучання у житловий будинок у Київському районі міста. Зазначається, що унаслідок удару сталася пожежа на другому та третьому поверхах. Підрозділи ДСНС працюють на місці, триває ліквідація наслідків.

Як відомо, у ніч на 2 квітня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера Харкова Терехова, росіяни вдарили бойовим дроном «молнія» по Шевченківському району. Удар прийшовся по девʼяти поверху багатоповерхівки. У будинку вибиті вікна.

Також повідомлялося, що 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.

Читайте також:

Читайте також

Доповідь головкома Олександра Сирського
Армія РФ намагається посилити свою штурмову активність – Зеленський
1 квiтня, 14:32
Окупанти знищили житлові будинки у Бородянці в 2022 році під час окупації
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
31 березня, 10:19
Петров приєднався до ЗСУ у квітні 2025 року
На війні загинув стендап-комік та військовий Артур Петров
27 березня, 15:44
Останній шанс Путіна укласти мир
Останній шанс Путіна укласти мир
25 березня, 16:12
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Поліцейські допомогли родині евакуюватися із пошкодженого російським ударом будинку
На Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню
15 березня, 15:58
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва вважає, що «Київавтодор» займається нетиповою діяльністю – саджає дерева
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
12 березня, 09:47
За оцінками експертів, іранські Shahed коштують $20-50 тис., тоді як українські дрони-перехоплювачі – ще дешевші
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
10 березня, 15:21
Експерти зазначають, що короткостроковий конфлікт спричинить лише тимчасовий стрибок цін на енергоносії та логістику
Економіка ЄС готова до іранського шоку, але є нюанс
3 березня, 16:48

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
