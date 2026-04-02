Фінляндія розгортає радари через загрозу безпілотників

glavcom.ua
Фінська армійська вантажівка, де впали два безпілотники, у неділю, 29 березня 2026 року
фото: Lehtikuva

Збройні сили країни Фінляндії розгортають додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни

Фінляндія оголосила про радикальне посилення моніторингу свого повітряного простору. Країна розгортає нові системи спостереження та переглядає протоколи реагування на повітряні цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінський мовник Yle.

Фінське військове командування зазначає, що заходи спрямовані на запобігання інцидентам, пов’язаним із атаками дронів на військові та енергетичні об’єкти в районі Санкт-Петербурга. Через активну роботу російських засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та технічні збої, дрони, що діють у цьому регіоні, можуть відхилятися від маршруту та випадково потрапляти у повітряний простір Фінляндії.

«Причиною збиття українських та російських дронів з маршруту, ймовірно, є глушіння, оскільки обидві сторони намагаються завадити навігації дронів противника», – йдеться в повідомленні фінського мовника.

Також повідомляється, що нові радіолокаційні системи розмістили, зокрема, у районі міста Коувола, де раніше фіксували падіння безпілотників.

Військові не розкривають точну кількість та типи обладнання, однак зазначають, що системи здатні визначати координати, висоту і напрямок руху повітряних цілей. Крім власних засобів, фінська армія використовує інформацію від союзників по НАТО, чиї винищувачі патрулюють регіон. 

«Йдеться про обладнання, яке дозволяє виявляти присутність безпілотників та інших повітряних цілей і визначати їхні параметри польоту», – зазначають у військовому відомстві. 

«Главком» писав, що безпілотний літальний апарат, який виявили напередодні, у вівторок, 31 березня, на льоду одного з фінських озер, виявився українським. Місцеві органи безпеки завершили ідентифікацію знахідки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни. «Фінляндія не вимагає нічого подібного. Але, звичайно, ми повинні забезпечити, щоб фіни не опинилися в небезпеці», – сказала глава фінського МЗС Еліна Валтонен.

До слова, національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Теги: Фінляндія радари дрон безпілотник війна

