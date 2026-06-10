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Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих дітей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих дітей (фото)
Пошкоджено два житлових будинки в Одесі
фото: Одеська ОВА

В одному з будинків зруйновано лоджію

В Одесі внаслідок масованих російських ударів уночі було пошкоджено два житлових будинки, постраждали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На жаль, постраждали жінка та двоє дітей восьми та 10 років, у них гостра реакція на стрес. В одному з будинків зруйновано лоджію на 11-му поверсі, пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі. За іншою адресою в квартирі виникла пожежа: помешкання частково зруйновано», – йдеться у повідомленні.

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На місцях подій працюють оперативні штаби, екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки ворожих атак.

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Начальник Одеської МВА Сергій Лисак додав, що мешканцям пошкоджених квартир надаються консультації щодо оформлення компенсації за завдані збитки з міського бюджету, а також за державною програмою «єВідновлення».

Нагадаємо, вночі 10 червня ворог атакував ударними безпілотниками Приморський район Одеси: два житлових будинки дістали пошкодження. 

До того ж на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район. Унаслідок удару постраждали люди.

До слова, російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками. Унаслідок удару постраждали семеро людей, зокрема троє малолітніх дітей; зруйновано житловий будинок і виникла пожежа.

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Теги: Одеса війна

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