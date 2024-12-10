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У Грузії протестувальники спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Грузії протестувальники спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі
Раніше на акціях кілька разів палили прапори «Грузинської мрії» та опудало Іванішвілі
скріншот з відео

Протести проти результатів президентських виборів у країні тривають

Біля будівлі парламенту Грузії протестувальники спалили домовину, у якій була лялька із зображенням проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Це відбулося на тлі протестів проти результатів парламентських виборів. Про це повідомляє NewsGeorgia.

За даними ЗМІ, до будівлі парламенту Грузії мітингувальники принесли труну, всередині якої було зображення Бідзини Іванішвілі.

Труну незабаром спалили.

Раніше на акціях кілька разів палили прапори «Грузинської мрії» та опудало Іванішвілі.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 днів протестів затримало 402 людей.

Раніше невідомі в масках напали на співробітників медіа TV Pirveli, члена коаліції «За зміни» Дута Петрідісі, актора Георгія Махарадзе та прийшли в офіс опозиційної партії «Akhali». Так, на знімальну групу TV Pirveli напали невідомі в масках за кілька десятків метрів від проспекту Руставелі. Кадри нападу потрапили до прямого ефіру: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою Макою Чіхладзе.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, у центрі Тбілісі міська влада через протести не змогла завершити встановлення новорічної ялинки біля парламенту на проспекті Руставелі. Мітингувальники перервали процес та оздобили її по-своєму

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

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Теги: коаліція влада опозиція поліція протест Грузія партії олігархи вибори міністр обшук відео

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