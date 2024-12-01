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У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинула 10-річна дівчинка (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинула 10-річна дівчинка (відео)
ДТП у Дніпрі
фото: Нацполіція

Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження

Сьогодні ввечері у Дніпрі сталася автокатастрофа, унаслідок якої загинула дитина. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомила Нацполіція.

Автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у Дніпрі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

ДТП у Дніпрі
ДТП у Дніпрі
фото: Нацполіція

Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ДТП у Дніпрі
ДТП у Дніпрі
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

Теги: ДТП Дніпро аварія

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