У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинула 10-річна дівчинка (відео)

Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження

Сьогодні ввечері у Дніпрі сталася автокатастрофа, унаслідок якої загинула дитина. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомила Нацполіція.

Автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у Дніпрі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

ДТП у Дніпрі фото: Нацполіція

Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.

Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ДТП у Дніпрі фото: Нацполіція

Смертельна ДТП у Дніпрі



Зі слів людей, які стали свідками моторошної події, водій за кермом чорного авто BMW на великий швидкості врізався в Ford. Відомо, що загинула маленька дитина, яка знаходилася в Ford. В цій машині знаходилися ще діти. pic.twitter.com/kIyckH2Inj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 1, 2024

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.