У Дніпрі сталася смертельна ДТП: загинула 10-річна дівчинка (відео)
Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження
Сьогодні ввечері у Дніпрі сталася автокатастрофа, унаслідок якої загинула дитина. Ще четверо людей дістали поранення. Про це повідомила Нацполіція.
Автомобільна аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у Дніпрі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту «Дитячій комбінат» допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.
Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано.
Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Смертельна ДТП у Дніпрі
Зі слів людей, які стали свідками моторошної події, водій за кермом чорного авто BMW на великий швидкості врізався в Ford. Відомо, що загинула маленька дитина, яка знаходилася в Ford. В цій машині знаходилися ще діти. pic.twitter.com/kIyckH2Inj
Нагадаємо, що пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.
Коментарі — 0