Збито всі «Кинджали» та більшість «шахедів»: Сили ППО знешкодили вночі 479 цілей

Знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів із 479

Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей: 499, з них 479 – знешкоджено ППО. Як передає «Главком», про це повідомили Повітряні сили.

Так, російські терористи запустили у ніч на 9 червня:

479 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів;

чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

10 крилатих ракет Х-101;

три крилаті ракети Х-22;

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну крилату ракету Х-35.

При цьому було знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів (183 – локаційно втрачені), а також:

10 крилатих ракет Х-101;

чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

дві крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);

дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну крилату ракету Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч на 9 червня Росія масовано атакувала Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком». «Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

Також у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна. Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки.