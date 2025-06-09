Збито всі «Кинджали» та більшість «шахедів»: Сили ППО знешкодили вночі 479 цілей
Знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів із 479
Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей: 499, з них 479 – знешкоджено ППО. Як передає «Главком», про це повідомили Повітряні сили.
Так, російські терористи запустили у ніч на 9 червня:
- 479 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- три крилаті ракети Х-22;
- дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну крилату ракету Х-35.
При цьому було знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів (183 – локаційно втрачені), а також:
- 10 крилатих ракет Х-101;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;
- дві крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
одну крилату ракету Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
Нагадаємо, у ніч на 9 червня Росія масовано атакувала Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком». «Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.
Також у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.
Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна. Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки.
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