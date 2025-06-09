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Збито всі «Кинджали» та більшість «шахедів»: Сили ППО знешкодили вночі 479 цілей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Збито всі «Кинджали» та більшість «шахедів»: Сили ППО знешкодили вночі 479 цілей
фото з відкритих джерел

Знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів із 479

Росія вночі запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей: 499, з них 479 – знешкоджено ППО. Як передає «Главком», про це повідомили Повітряні сили.

Так, російські терористи запустили у ніч на 9 червня:

  • 479 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;
  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • три крилаті ракети Х-22;
  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну крилату ракету Х-35.

При цьому було знешкоджено 277 «шахедів» та інших безпілотників-імітаторів різних типів (183 – локаційно втрачені), а також:

  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;
  • дві крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
    одну крилату ракету Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Збито всі «Кинджали» та більшість «шахедів»: Сили ППО знешкодили вночі 479 цілей фото 1
фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч на 9 червня Росія масовано атакувала Сумщину. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, все небо в області червоне від цілей, передає «Главком». «Все небо в області червоне від цілей. Такого ніколи не було ще. В наш бік з різних напрямків (північ) ще близько 5 штук», - пише Семеніхін.

Також у ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали» . Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Рівного Олександра Третяка.

Першими сигналами про загрозу стали повідомлення про наближення безпілотників. О 00:09 мер Рівного закликав мешканців перейти до укриттів через рух ворожих БпЛА у бік міста. Вже за пів години, о 00:26, дрони досягли Дубна. Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ дрон російська ракета

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