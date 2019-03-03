Одеські водії навчилися поступатися дорогою «швидкої»



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Про культуру українців на дорозі

Водії, які перебували у заторі на вулиці Чорноморського козацтва, притискаються до узбіччя для того, щоб пропустити автомобіль «швидкої» допомоги з увімкненими проблисковими маячками. Таким чином автівка мала можливість проїхати посередині дороги.

Відповідне відео опублікувала на сторінці в Facebook Олеся Тверда.

«Як пропускають «швидку» в Одесі. Наче, як в Німеччині пропускають. За кермом найкращій наш водій», - написала жінка.

Джерело: odessa.online