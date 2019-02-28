В Одесі на Черемушках палала багатоповерхівка
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Розсилка
З квартири була евакуйована дитина
На Черемушках палала квартира в дев'ятиповерховому будинку. Про це повідомили одесити, які стали очевидцями події.
За попередніми даними, горить будинок №78 на вулиці Генерала Петрова. Дим валить з вікна квартири на 9-му поверсі. На місці подыъ працювали рятувальники, до поверху, звідки йшов дим, вони встановили сходи. За словами очевидців, евакуювали дитини.
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У прес-службі ДСНС Одеської області поки ніяк прокоментувати подію і розповісти які-небудь подробиці не змогли.
Джерело: Пушкинская.net