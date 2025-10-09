Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одещину безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одещину безпілотниками
Одещина знаходилася під атакою ворожих БпЛА
фото з відкритих джерел

Постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч на 9 жовтня російська терористична армія вдарила по Одещині безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як відомо, безпілотники атакували Одесу та область. Лунали сильні вибухи. У Чорноморську через російські удари розгорілася пожежа, а момент атаки потрапив на відео.

Повідомлялося, що у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

Теги: пожежа Одеса Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежу вдалося ліквідувати вранці
На Волині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу
10 вересня, 09:16
До приїзду рятувальників водій намагався загасити вогонь самотужки
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
9 вересня, 12:05
Господарі влаштували для свого улюбленця вечірку в дорогому ресторані
Лімузин, ресторан, червона доріжка: як в Одесі відбувся день народження собаки (відео)
13 вересня, 08:33
Такий вигляд має квартира киянки після дронової атаки
Що допоможе вижити при атаці росіян? Киянка, у будинок якої влучив дрон, дала поради
11 вересня, 09:53
Наслідки удару по Київській області
Ворожа атака на Київщину: є постраждалі та пожежі
28 вересня, 07:32
Пошукові роботи почалися 29 липня, оскільки 28 липня через сильний вітер та великі хвилі водолазні відділення не могли працювати
На Одещині почався третій місяць пошуків хлопця, який зник на пляжі
29 вересня, 11:57
Підтоплена вулиця в Одесі через негоду 30 вересня 2025 року
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
1 жовтня, 04:31
У Славутичі триває ліквідація наслідків
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
2 жовтня, 00:24
Лідія та Олексій втратили домівки, але знайшли одне одного
На Одещині взяла шлюб незвична пара
4 жовтня, 18:14

Новини

Росія атакувала Одещину безпілотниками
Росія атакувала Одещину безпілотниками
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України
Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua