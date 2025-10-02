Трагедія в Одесі: рятувальники розповіли про наслідки

Жертв стихії більше немає

Наразі тривають відновлювальні роботи: 10 загиблих та 380 врятованих

В Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає.

фото: ДСНС Одещини

Рятувальники продовжують працювати над усуненням наслідків підтоплень, зосереджуючись на відновленні інфраструктури. Воду відкачали на понад 60 об’єктах міста, підготувавши їх до подальшого відновлення. Роботи ще тривають на 30 об’єктах.

фото: ДСНС Одещини

Відкачано воду з 40 із 42 укриттів цивільного захисту. Вони вже підготовлені до використання. Роботи ще тривають на 2 об’єктах.

Як відомо, президент Володимир Зеленський прокоментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою, та доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Внаслідок стихійного лиха в Одесі загинуло 9 людей, серед яких одна дитина. Наразі також перевіряється інформація щодо долі ще однієї зниклої особи.

«Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України та Національна поліція.

До слова, аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги. Відео, як транспортний засіб йде під воду, швидко поширили місцеві пабліки, інформує «Главком».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як повідомила «Думська», провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана. Інцидент стався з маршрутним автобусом «Богдан», який прямував за маршрутом №127.

Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав і жертв немає.

Як зазначає місцеве видання «Думська», подібні провали ґрунту на цій ділянці відбуваються регулярно – приблизно раз на рік. Через це видання ще у 2013 році навіть створило окрему рубрику, присвячену несподіваному просіданню ґрунту.

За повідомленням ЗМІ, сьогодні на місце прибув кран, щоб витягнути маршрутку, яка застрягла задньою частиною у проваллі.