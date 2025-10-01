Головна Одеса Відео
search button user button menu button

В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
Провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана
скриншот відео

Інцидент під час зливи стався з маршрутним автобусом «Богдан», який прямував за маршрутом №127

Аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги. Відео, як транспортний засіб йде під воду, швидко поширили місцеві пабліки, інформує «Главком».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як повідомила «Думська», провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана. Інцидент стався з маршрутним автобусом «Богдан», який прямував за маршрутом №127.

Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав і жертв немає.

Як зазначає місцеве видання «Думська», подібні провали ґрунту на цій ділянці відбуваються регулярно – приблизно раз на рік. Через це видання ще у 2013 році навіть створило окрему рубрику, присвячену несподіваному просіданню ґрунту.

За повідомленням ЗМІ, сьогодні на місце прибув кран, щоб витягнути маршрутку, яка застрягла задньою частиною у проваллі.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.

Через негоду та значні підтоплення в місті навчання в одеських школах 1 жовтня перевели на онлайн-режим.

Читайте також:

Теги: відео повінь дороги Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження в Одесі внаслідок обстрілу
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
7 вересня, 06:11
Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 17:00
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
5 вересня, 09:38
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
На Івано-Франківщині перекинулася фура, дорогу засипало яблуками
6 вересня, 18:59
Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру
Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)
8 вересня, 14:14
Дорожники починають капітальний ремонт дощової каналізації на Братиславській.
Рух вулицею Братиславською обмежено до 31 жовтня (схема)
11 вересня, 09:57
Маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
Вчора, 22:54
1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
Сьогодні, 12:11
Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
Сьогодні, 13:04
Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці вулиці Юрія Іллєнка
Рух вулицею Юрія Іллєнка обмежено до 19 жовтня (схема)
Вчора, 08:21

Відео

В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
В Одесі повітряна гімнастка зірвалася з висоти під час виступу у клубі (відео)
В Одесі повітряна гімнастка зірвалася з висоти під час виступу у клубі (відео)
На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
Піщана буря накрила Одесу (відео)
Піщана буря накрила Одесу (відео)
Удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура
Удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua