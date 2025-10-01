В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)

Інцидент під час зливи стався з маршрутним автобусом «Богдан», який прямував за маршрутом №127

Аномально потужна злива та повінь, що накрила Одещину 30 вересня, призвела до надзвичайної події: в Одесі маршрутка буквально провалилася під землю посеред дороги. Відео, як транспортний засіб йде під воду, швидко поширили місцеві пабліки, інформує «Главком».

Як повідомила «Думська», провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана. Інцидент стався з маршрутним автобусом «Богдан», який прямував за маршрутом №127.

Повідомляється, що внаслідок події ніхто не постраждав і жертв немає.

Як зазначає місцеве видання «Думська», подібні провали ґрунту на цій ділянці відбуваються регулярно – приблизно раз на рік. Через це видання ще у 2013 році навіть створило окрему рубрику, присвячену несподіваному просіданню ґрунту.

За повідомленням ЗМІ, сьогодні на місце прибув кран, щоб витягнути маршрутку, яка застрягла задньою частиною у проваллі.

В Одесі маршрутку, яка провалилася під асфальт внаслідок негоди, приїхав евакуйовувати підйомниий кран

Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.

Через негоду та значні підтоплення в місті навчання в одеських школах 1 жовтня перевели на онлайн-режим.