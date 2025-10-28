В Одесі п'яний поліцейський погрожував пістолетом працівникам ТЦК

Досудове розслідування триває

Працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, і поїхав з місця події.

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

До слова, у Луцьку чоловік тікав від ТЦК із пістолетом у руках. За цим фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо загроз життю та здоров'ю військовослужбовців та цивільних осіб.