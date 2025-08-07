Головна Одеса Відео
search button user button menu button

На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
Мачок жовтий є багаторічною рослиною
фото: скриншот з відео

Трав'яниста рослина з родини макових зацвіла у парку «Тузлівські лимани»

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» зацвіла рідкісна рослина – мачок жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва.

«Ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої України», – йдеться у дописі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Мачок жовтий – одно-, дво- або багаторічна рослина родини макових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі «Вразливий». Лікарська, декоративна та жироолійна культура. Мачок жовтий також відомий під народною назвою мак вороній.

До слова, у Національному природному парку «Тузлівські лимани» відновлюють рідкісні червонокнижні рослини, яки зникли з природоохоронної території через розорювання. Йдеться про пізньоцвіт анкарський, що цвіте під Новий рік, та катран, важливий для перших весняних запилювачів. Про це в коментарі «Главкому» розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Чорнобильському заповіднику розцвів білоцвіт весняний. На Київщині цю рослину можна зустріти хіба на присадибних ділянках як декоративні.

Теги: Одещина квіти Заповідники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники схеми були затримані «на гарячому» під час одержання другої частини оплати своїх «послуг»
Одещина: сім’я поліцейських за гроші «звільняла» чоловіків від армії
8 липня, 16:33
Згусток деградованого мазуту, змішаний з піском та рослинністю
Мазут з російських танкерів досягнув Одещини: екологи бʼють на сполох
15 липня, 12:42
Керівницю поштового відділення на Одещині звинувачують у привласненні майже 195 тис. грн бюджетних коштів
Керівницю поштового відділення на Одещині звинувачують у привласненні майже 195 тис. грн бюджетних коштів
15 липня, 12:24
Весняні заморозки знищили 90% врожаю персика на Одещині
Весняні заморозки знищили 90% врожаю персика на Одещині
27 липня, 09:55
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Рятувальники попередили, що на Одещині море дуже неспокійне
Шторм на морі: рятувальники Одещини звернулися до відпочивальників
29 липня, 16:59
Нападнику загрожує довічне позбавлення волі
На Одещині водій мопеда влаштував стрілянину з поліцейськими, один правоохоронець загинув
Вчора, 08:19
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
4 серпня, 08:07
Унаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тис. абонентів
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Вчора, 10:42

Відео

На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
Піщана буря накрила Одесу (відео)
Піщана буря накрила Одесу (відео)
Удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура
Удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
Росія атакувала Одесу: є загиблий, понад десяток поранених (фото)
Росія атакувала Одесу: є загиблий, понад десяток поранених (фото)
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9408
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7876
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3184
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
3156
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua