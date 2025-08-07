На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)

Трав'яниста рослина з родини макових зацвіла у парку «Тузлівські лимани»

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» зацвіла рідкісна рослина – мачок жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва.

«Ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої України», – йдеться у дописі.

Мачок жовтий – одно-, дво- або багаторічна рослина родини макових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі «Вразливий». Лікарська, декоративна та жироолійна культура. Мачок жовтий також відомий під народною назвою мак вороній.

До слова, у Національному природному парку «Тузлівські лимани» відновлюють рідкісні червонокнижні рослини, яки зникли з природоохоронної території через розорювання. Йдеться про пізньоцвіт анкарський, що цвіте під Новий рік, та катран, важливий для перших весняних запилювачів. Про це в коментарі «Главкому» розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

