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    На Вінниччині двоє осіб згоріли у власній оселі (фото)

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    Люди задихнулися під час пожежі - На Вінниччині двоє осіб згоріли у власній оселі (фото)
    Люди задихнулися під час пожежі
    фото: facebook/dsnsvin

    Рятувальники виявили чоловіка та жінку у палачому будинку

    У село Дяківці Літинської громади очевидці викликали надзвичайників. Там сталась пожежа в одному з будинків. Вогнем знищено побутові речі та внутрішнє оздоблення стін помешкання на площі 20 кв.м. Під час проведення розвідки, бійці ДСНС виявили двох людей без ознак життя – жінку 1939 р.н. та чоловіка 1960 р.н.

    «Виклик надійшов о 09:53. Менш ніж за пів години, пожежу локалізували. А о 10:26 ліквідували. Ймовірна причина виникнення загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення», – повідомили у ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Також 29 січня, о 01:58 рятувальників викликали до села Маньківці Северинівської ТГ Жмеринського району. Там горів дах житлового будинку на площі близько 40 кв.м. Ймовірна причина виникнення загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

    Раніше повідомлялося, що у місті Запоріжжя у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Миколи Корищенка внаслідок пожежі загинули двоє людей

    Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

    Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо людей, троє з яких – діти.

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    Теги: пожежа ДСНС смерть рятувальники розслідування Вінниччина село
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    На Вінниччині двоє осіб згоріли у власній оселі (фото)