У Румунії розпочалися військові навчання НАТО

У навчаннях беруть участь військові з Румунії та Італії

Румунія готова збільшити присутність НАТО на своїй території

Військові навчання НАТО стартували у Румунії на військовій базі в Констанці, передає кореспондент «Главкома» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що у навчаннях беруть участь військові з Румунії та Італії. Тренування проходить на військовій базі Міхай Когалнічану у Констанці.

Румунські військові тренувалися разом з італійськими льотчиками, які прибули до Румунії для виконання завдань посиленого повітряного патрулювання в контексті безпекової кризи у регіоні, яку провокує Росія на кордоні з Україною.

Раніше Румунія висловилася про вступ України в НАТО. Також Румунія готова збільшити присутність НАТО на своїй території.

Тим часом НАТО готується до двох сценаріїв дій Росії в Україні. Заступник глави МЗС Польщі розповів, що перший сценарій передбачає безпосередню агресію, ескалацію ситуації. «Другий, тривалий варіант не передбачає негайної ескалації, а здійснення гібридних дій», — наголосив заступник міністра. Це також може бути дестабілізація у кібер- чи інформаційному просторі, що погіршуватиме ситуацію в Україні й усьому регіоні.

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