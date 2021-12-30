Рятувальники тренуються швидко гасити пожежі у лікарнях (фото)

На час прибуття рятувальних підрозділів, медики вже евакуювали близько 40 пацієнтів

На час прибуття рятувальних підрозділів, медики вже евакуювали близько 40 пацієнтів

Після трагедії на Прикарпатті, медичні заклади терміново інспектують

Ужгородські рятувальники провели нічні тактико-спеціальні навчання у лікувальних закладах обласного центру.

Така необхідність була викликана останніми подіями, що мали місце в одному з лікувальних закладів Івано-Франківської області. Там, в реанімаційному відділенні, сталася масштабна пожежа, яка забрала життя трьох людей.

За тактичним задумом, під вечір відбулося займання в ординаторській кімнаті відділення судинної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака.

За підвищеним номером виклику до місця події було направлено вогнеборців 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Ужгород, а також екіпажі екстреної медичної допомоги, поліції та представників газового господарства. Усього було задіяно дев'ять одниць техніки від служб життєзабезпечення.

На час прибуття рятувальних підрозділів, медики вже евакуювали близько 40 пацієнтів. Чотирьох важкохворих їм допомагали вивозити з небезпечної зони вже рятувальники. Ще одного пацієнта з четвертого поверху спускали за допомогою автодрабини.

У той час інші бійці ДСНС ліквідовували пожежу.

Спільним зусиллями оперативних служб та представників медустанови її приборкали.

Як відомо, смертельну пожежу в лікарні на Прикарпатті могла спричинити заупокійна свічка.

Зазначимо, двоє людей, які постраждали під час вибуху та пожежі у Косівській центральній районній лікарні (ЦРЛ), у критичному і важкому стані. В однієї пацієнтки 90% опіків тіла, ще в однієї – 60%.

Пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

О пів на першу ночі голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Детальніше читайте у матеріалі: Вибух у лікарні на Прикарпатті: все, що відомо станом на ранок