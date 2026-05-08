«Ще зовсім дитина». Терехов показав архівне фото з батьками

Ігор Терехов поділився дописом до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом

Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився в мережі архівним фото зі своїми батьками. Мер розповів про свого батька, який пережив Другу світову війну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис посадовця.

8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом мер Харкова висловився про Другу світову війну, згадуючи свого батька. На фото, яким поділився мер, він сидить між своїми батьками Олександром та Вікторією Тереховими.

«На цьому фото я ще зовсім дитина. А поруч зі мною та мамою – мій батько. Людина, яка пройшла війну. Коли я був малим, мені здавалося, що такі люди можуть усе. Що вони нічого не бояться. А вже потім я зрозумів: вони теж боялися. Просто мовчали про це. Бо після пережитого найбільше хотіли одного – щоб їхні діти ніколи не бачили війни», – йдеться в дописі.

За словами Терехова, його батьки мріяли про мирне життя після закінчення Другої світової війни. Однак на долю Україну теж випала війна. «Вони мріяли про мирне життя. Про міста без сирен. Про те, щоб діти прокидалися не від вибухів. Але історія виявилася жорстокою. І сьогодні Україна знову проходить через те, що проходили покоління наших батьків і дідусів. Через страх за рідних. Через втрати. Через зруйновані будинки. Через ночі під обстрілами і в прифронтових містах, і далеко від лінії фронту, куди теж долітає війна», – написав мер.

Ігор Терехов зізнався, що часто думає про те, що його батько сказав би про нинішню війну в Україні. «І я часто думаю: що б сказав мій батько, побачивши все це? Мабуть, одне – вистояти. Не дати злу зламати нас. Берегти одне одного. Сьогодні ми особливо добре розуміємо людей, які пережили Другу світову. Бо тепер знаємо справжню ціну миру. Ціну тиші. Ціну звичайного життя без війни. Ми памʼятаємо всіх, хто боровся з нацизмом. І будемо гідними тих, хто захищає Україну сьогодні», – висловився посадовець.

Як повідомляв «Главком», 8 травня в Україні та світі відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також у цей день вшановують пам'ять жертв Першої та Другої світових воєн. Це офіційне державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.