Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Ще зовсім дитина». Терехов показав архівне фото з батьками

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Терехов висловився про свого батька, який пережив Другу світову війну
фото: Іnstagram/ihor_terekhov

Ігор Терехов поділився дописом до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом 

Міський голова Харкова Ігор Терехов поділився в мережі архівним фото зі своїми батьками. Мер розповів про свого батька, який пережив Другу світову війну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис посадовця.

8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом мер Харкова висловився про Другу світову війну, згадуючи свого батька. На фото, яким поділився мер, він сидить між своїми батьками Олександром та Вікторією Тереховими.

«На цьому фото я ще зовсім дитина. А поруч зі мною та мамою – мій батько. Людина, яка пройшла війну. Коли я був малим, мені здавалося, що такі люди можуть усе. Що вони нічого не бояться. А вже потім я зрозумів: вони теж боялися. Просто мовчали про це. Бо після пережитого найбільше хотіли одного – щоб їхні діти ніколи не бачили війни», – йдеться в дописі.

Ігор Терехов зі своїми батьками
Ігор Терехов зі своїми батьками
фото: Іnstagram/ihor_terekhov

За словами Терехова, його батьки мріяли про мирне життя після закінчення Другої світової війни. Однак на долю Україну теж випала війна. «Вони мріяли про мирне життя. Про міста без сирен. Про те, щоб діти прокидалися не від вибухів. Але історія виявилася жорстокою. І сьогодні Україна знову проходить через те, що проходили покоління наших батьків і дідусів. Через страх за рідних. Через втрати. Через зруйновані будинки. Через ночі під обстрілами і в прифронтових містах, і далеко від лінії фронту, куди теж долітає війна», – написав мер.

Ігор Терехов зізнався, що часто думає про те, що його батько сказав би про нинішню війну в Україні. «І я часто думаю: що б сказав мій батько, побачивши все це? Мабуть, одне – вистояти. Не дати злу зламати нас. Берегти одне одного. Сьогодні ми особливо добре розуміємо людей, які пережили Другу світову. Бо тепер знаємо справжню ціну миру. Ціну тиші. Ціну звичайного життя без війни. Ми памʼятаємо всіх, хто боровся з нацизмом. І будемо гідними тих, хто захищає Україну сьогодні», – висловився посадовець.

Як повідомляв «Главком», 8 травня в Україні та світі відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також у цей день вшановують пам'ять жертв Першої та Другої світових воєн. Це офіційне державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.

Читайте також:

Теги: Ігор Терехов сім'я Харків День пам’яті та перемоги над нацизмом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місцях влучання працювали рятувальники, медики та правоохоронці
Удар РФ по Харкову: фото наслідків
16 квiтня, 06:34
Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
22 квiтня, 15:58
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
23 квiтня, 13:20
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Окупанти атакували Харків
Уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина (фото)
2 травня, 04:24
Для містян влаштували пункт незламності та пункт обігріву
Атака на Харків: влада повідомила наслідки
2 травня, 07:42
Асоціація прифронтових міст та громад розпочала збір пропозицій від громад для наповнення другого пакета пропозицій
Асоціація прифронтових міст і громад формує пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій
4 травня, 16:36
Зеленський: На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло
Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги
Сьогодні, 09:38
За попередніми даними, дитина піднялася на підвіконня, втратила рівновагу та випала з вікна четвертого поверху
Трагедія у Харкові: чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Сьогодні, 15:30

Життя

«Ще зовсім дитина». Терехов показав архівне фото з батьками
«Ще зовсім дитина». Терехов показав архівне фото з батьками
«Я не відчувала себе вдома». Киянка розкрила правду еміграції з України до США
«Я не відчувала себе вдома». Киянка розкрила правду еміграції з України до США
Німець подав до суду на туроператора через відсутність лежаків: чи виграв справу
Німець подав до суду на туроператора через відсутність лежаків: чи виграв справу
На Львівщині комунальники випадково виявили підземелля часів Австро-Угорщини (фото, відео)
На Львівщині комунальники випадково виявили підземелля часів Австро-Угорщини (фото, відео)
Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)
Вчитель фізики з Київщини став блогером та підкорив мільйони глядачів (відео)
Українка назвала п’ять переваг життя у Німеччині
Українка назвала п’ять переваг життя у Німеччині

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua