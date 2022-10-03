Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Національна гвардія продовжує битися на передовій
фото: ЗСУ

Військові потребують спеціального транспорту на передовій

Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України звернулись до українців з проханням про допомогу.

«Для ефективного виконання наших специфічних завдань нам потрібен надійний та швидкий, компактний але вмісткий бус-всюдихід. Пошуки в інтернеті фокусували нам ціну більше 50 тис.євро. Непідйомна сума. Завдяки друзям, після місяця пошуків ось нарешті він знайдений, в п'ять разів дешевший, але все одно сумма серйозна, нам не вистачає коштів», – розповів боєць ЗСУ Вадим Саввон.

За його словами, бус потрібно викупити до 10 жовтня, власнику в Литві вже дали завдаток. Тому військові просять кожного, хто має змогу, закинути грошей на добру справу й обіцяють, що всі кошти будуть відпрацьовані у вигляді ліквідованих загарбників та ворожої техніки.

Кожен внесок в Перемогу має значення! 

Посилання на монобанку:

https://send.monobank.ua/jar/89D3dsCS2g

Номер картки:

5375 4112 0104 4455

Теги: допомога ЗСУ армія українці

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знахідка працюватиме проти російських окупантів
Службовий пес Нацгвардії знайшов неушкоджений російський безпілотник
Вчора, 15:34
У промзоні Прилуцької громади були приховані кілька одиниць броньованої техніки
На Чернігівщині нацгвардійці знайшли броньовану техніку рашистів (фото)
1 жовтня, 21:56
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
27 вересня, 17:36

Пресрелізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
65K
«Ливан наш». Нардеп Тищенко пояснив, хто підлаштував йому конфуз
34K
«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)
33K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
18K
У Дніпрі прогриміли вибухи
17K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Сьогодні, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту