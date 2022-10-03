Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів

Військові потребують спеціального транспорту на передовій

Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України звернулись до українців з проханням про допомогу.

«Для ефективного виконання наших специфічних завдань нам потрібен надійний та швидкий, компактний але вмісткий бус-всюдихід. Пошуки в інтернеті фокусували нам ціну більше 50 тис.євро. Непідйомна сума. Завдяки друзям, після місяця пошуків ось нарешті він знайдений, в п'ять разів дешевший, але все одно сумма серйозна, нам не вистачає коштів», – розповів боєць ЗСУ Вадим Саввон.

За його словами, бус потрібно викупити до 10 жовтня, власнику в Литві вже дали завдаток. Тому військові просять кожного, хто має змогу, закинути грошей на добру справу й обіцяють, що всі кошти будуть відпрацьовані у вигляді ліквідованих загарбників та ворожої техніки.

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