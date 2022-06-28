Банкрутство не завжди є крахом, цей процес може й врятувати бізнес

Інструменти LIGA360 є незамінними помічниками в питаннях, що стосуються банкрутства, особливо під час дії воєнного стану

Заапрошуємо на круглий стіл онлайн від LIGA ZAKON за участю арбітражного керуючого та представників Міністерства юстиції України!

З початком повномасштабної війни український бізнес зазнав чималих збитків. Головною метою круглого столу від LIGA ZAKON є роз’яснення запитань, які допоможуть врятувати ситуацію чи зарадять у розвитку й роботі бізнесу, який працює під час війни.

Для того аби ви могли отримати надійну інформацію, ми зібрали разом найдосвідченіших фахівців України: практиків ринку у сфері банкрутства та представників Міністерства юстиції, які поділяться з вами власним досвідом, знаннями та нададуть відповіді на запитання.

Круглий стіл відбудеться 29 червня о 16:00 – участь у заході безкоштовна за попередньої реєстрації.

Не пропустіть можливості поставити запитання експертам! Зробіть це прямо зараз за посиланням.

Хто краще розповість про те, які новели чи нові законопроєкти готує Міністерство юстиції щодо питань банкрутства, як не представниця державного органу?

Валерія Коломієць – заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції під час круглого столу приділить увагу нововведенням та розповість про те, чи є певні преференції щодо входу в процедуру для тих, хто втратив бізнес або житло.

«Процедура доведення боржником своєї неплатоспроможності перед судом для відкриття провадження у справі про банкрутство є достатньо гнучкою, утім очікується, що на період дії воєнного стану умови відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) з метою якнайшвидшого застосування процедур банкрутства буде спрощено», – зазначає Валерія Коломієць.

Яким чином Міністерство юстиції допомагає боржникам і кредиторам в умовах воєнного стану, коли комунікація дуже порушена, і чим узагалі в таких умовах Міністерство може допомогти в процедурах банкрутства? – питання, на яке ви теж зможете отримати детальне роз’яснення від представника влади.

«Державний орган із питань банкрутства в умовах воєнного стану забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань банкрутства й залишається координатором у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», – стверджує Владислав Філатов, директор департаменту з питань банкрутства.

Наразі усіма законопроєктами, ініційованими Міністерством юстиції України й іншими органами щодо процедури банкрутства, а також консультаціями практикуючих експертів, актуальними аналітичними матеріалами, оголошеннями, покроковими схемами в процедурах банкрутства тощо, ви можете користуватися за допомогою IT-платформи LIGA360, адже тут чимало корисних інструментів для роботи з процедурою банкрутства.

Усі останні зміни, у яких можуть траплятися питання банкрутства, можна переглядати в модулі Воєнний стан на головному екрані LIGA360. А за допомогою нового інструменту візуального пошуку правової інформації – сервісу Графічні зв’язки можна переглянути зв’язки необхідних документів щодо питань банкрутства у зручній візуальній формі.

Корисним буде функціонал IT-платформи і для юристів, які працюють із договорами. Адже ви можете встановити на моніторинг сторону договору у функціоналі Contractum, який просигналізує вам про суттєві зміни, зокрема про початок процедури банкрутства.

А для тих, хто працює із судовою практикою, незамінним помічником стане функціонал Verdictum у рішенні LIGA360. Саме тут можна відокремити рішення за видами правовідносин та переглянути ті, які мають відношення до процедури банкрутства та реструктуризації.

Інструменти LIGA360 є незамінними помічниками в питаннях, що стосуються банкрутства, особливо під час дії воєнного стану – про основні інструменти, які можуть стати в пригоді, теж зможете дізнатися під час круглого столу.

«Наразі всі ми переживаємо непрості часи, війна внесла корективи в усі сфери нашого життя – родини, роботу, бізнес. У багатьох підприємців постають питання: як вистояти бізнесу, як відшкодувати збитки, якими інструментами скористатися, аби зберегти свою справу тощо? На нашому заході ми пропонуємо поглянути на інститут банкрутства під новим кутом. Ми поговоримо про те, як держава допомагає в процедурах банкрутства, а також які законодавчі ініціативи готуються урядовцями. До того ж плануємо поспілкуватися на тему відповідальності керівників під час воєнного стану, збереження майна та надамо відповіді на чимало інших питань», – розповідає Анастасія Шевченко, керівниця департаменту аналізу юридичної інформації LIGA ZAKON, кандидатка політичних наук, практикуюча юристка з 20-річним стажем.

Практики ринку – люди, які не зі слів розуміють ситуацію. Поділитися з вами власним досвідом під час круглого столу зможе одна з найдосвідченіших юристок України у сфері банкрутства, практикуюча арбітражна керуюча і адвокатеса – Наталія Тищенко

«Війна знищила безліч активів, зруйнувала бізнес, змусила людей втікати за кордон. У когось залишилися борги, хтось намагається відновити виробництво, комусь заважають нападки кредиторів, а дехто намагається відновити виробництво. Саме процедура банкрутства покликана розставити все на місця. Цей інструмент конче необхідний у кризові періоди. Він має працювати і зараз. І тільки в поєднанні узгоджених дій влади та фахівців у сфері банкрутства він працюватиме на благо бізнесу й відновлення економіки України», – зазначає Наталія Тищенко.

Долучайтеся до участі у заході, аби захистити свій бізнес, мати змогу підтримувати економіку нашої держави та сміливо продовжувати працювати на перемогу!