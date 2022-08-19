Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт

Цей гвинтокрил вже відправили на його першу спеціальну операцію

Модель Мі-2 АМ-1 є багатоцільовим повітряним транспортом

Нещодавно фандрейзингова платформа United24 оголосила, що за кошти, зібрані завдяки пожертвам людей з різних країн, вперше було придбано медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Його вартість становить 23 400 000 грн ($633 790). 17 серпня гелікоптер передали військовим для виконання спецоперацій.

Модель Мі-2 АМ-1 є багатоцільовим повітряним транспортом, який використовують переважно для евакуації постраждалих з поля бою. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км і зі швидкістю до 200 км/год. На борту встановлено медичне обладнання для виконання завдань евакуації та підтримання життєдіяльності пацієнтів: апарат ШВЛ, монітор, апарат, який стежить за роботою серця, ноші тощо.

«Ми хочемо подякувати громадянам понад 110 країн світу, які долучилися до збору через фандрейзингову платформу United24. Завдяки цьому буде врятовано багато життів, – зазначив Віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. – Перші відгуки військових та медиків про гелікоптер дуже позитивні, тож ми розглядаємо можливість придбання ще декількох Мі-2».

17 серпня гелікоптер передали військовим, і відправили на його першу спеціальну операцію.

«Сьогодні ми передали військовим гелікоптер Мі-2 АМ-1. – розповідає представник виробника. – Це модернізований гелікоптер Мі-2. Ми встановили на ньому двигун підвищеної потужності, замінили частину кабіни, усе приладове обладнання: замість застарілих приладіввстановлені сучасні монітори Garmin та наша система моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг. Використано й нові лопаті основного та хвостового гвинтів, які мають більшу підіймальну силу та більшу швидкість».

Фандрейзингова платформа United24, ініційована Президентом України, за три місяці роботи зібрала вже понад 170 мільйонів доларів. Найбільшими донорами платформи є громадяни США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Канади. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: «Медична допомога», «Оборона та розмінування» та «Відбудова України».