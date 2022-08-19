Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Цей гвинтокрил вже відправили на його першу спеціальну операцію
фото: United24

Модель Мі-2 АМ-1 є багатоцільовим повітряним транспортом

Нещодавно фандрейзингова платформа United24 оголосила, що за кошти, зібрані завдяки пожертвам людей з різних країн, вперше було придбано медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Його вартість становить 23 400 000 грн ($633 790). 17 серпня гелікоптер передали військовим для виконання спецоперацій.

Модель Мі-2 АМ-1 є багатоцільовим повітряним транспортом, який використовують переважно для евакуації постраждалих з поля бою. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км і зі швидкістю до 200 км/год. На борту встановлено медичне обладнання для виконання завдань евакуації та підтримання життєдіяльності пацієнтів: апарат ШВЛ, монітор, апарат, який стежить за роботою серця, ноші тощо. 

«Ми хочемо подякувати громадянам понад 110 країн світу, які долучилися до збору через фандрейзингову платформу United24. Завдяки цьому буде врятовано багато життів, – зазначив Віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. – Перші відгуки військових та медиків про гелікоптер дуже позитивні, тож ми розглядаємо можливість придбання ще декількох Мі-2».  

17 серпня гелікоптер передали військовим, і відправили на його першу спеціальну операцію.

«Сьогодні ми передали військовим гелікоптер Мі-2 АМ-1. – розповідає представник виробника. – Це модернізований гелікоптер Мі-2. Ми встановили на ньому двигун підвищеної потужності, замінили частину кабіни, усе приладове обладнання: замість застарілих приладіввстановлені сучасні монітори Garmin та наша система моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг. Використано й нові лопаті основного та хвостового гвинтів, які мають більшу підіймальну силу та більшу швидкість».

Фандрейзингова платформа United24, ініційована Президентом України, за три місяці роботи зібрала вже понад 170 мільйонів доларів. Найбільшими донорами платформи є громадяни США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Канади. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: «Медична допомога», «Оборона та розмінування» та «Відбудова України».

Теги: Україна зброя війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 30 тис. бронежилетів та обладнання для лікарень. Міністерства звітують про кошти, зібрані через United24
Понад 30 тис. бронежилетів та обладнання для лікарень. Міністерства звітують про кошти, зібрані через United24
22 травня, 10:59
Протягом перших сімох днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ
United24 звітує: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад $25 млн
13 травня, 16:55
Вертоліт МІ-2АМ-1 коштує майде 23,5 млн грн
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
5 серпня, 13:06

Пресрелізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Віліс Дамбінс: «Наші співробітники роблять все, щоб люди не залишилися без світла»
Віліс Дамбінс: «Наші співробітники роблять все, щоб люди не залишилися без світла»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Що носять Зеленський та Єрмак: соцмережі помітили цікаву деталь
75K
Переговори Зеленського, Ердогана і Гетерреша: Кулеба розкрив закулісся зустрічі
71K
Переговори Зеленського та Ердогана: про що домовились
70K
Генерал Марченко звернувся з проханням до своїх фанатів
61K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
53K
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома

Новини

Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Сьогодні, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Сьогодні, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Сьогодні, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Сьогодні, 16:12
Керівник пресслужби полку «Азов» вийшов на зв'язок з рідними
Сьогодні, 15:40
Масштаби руйнувань у областях, де тривають бойові дії. Банкова оновила дані
Сьогодні, 15:40

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту