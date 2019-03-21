«Інтер» розпочинає показ документальних фільмів про планету та світ навколо нас
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Уже цієї неділі, 24 березня, о 14:10 «Інтер» покаже документальний проект «Сміття» (англ. Trashed)
Телеканал «Інтер» розпочинає показ документальних блокбастерів про світ навколо нас. Це фільми про екологічні проблеми, про явища, з якими ми стикаємося щодня, і продуктах, які вживаємо. Ці факти і кадри можуть назавжди змінити ставлення глядачів до себе і до нашої планети. З 24 березня щонеділі в ефірі каналу - гучні світові проекти, озвучені на українську мову телеведучим Андрієм Данилевичем.
У ведучого проектів «Стосується кожного» і «Крутіше всіх» Андрія Данилевича великий досвід озвучування як документальних, так і художніх фільмів. «Це робота, від якої я отримую задоволення. Свого часу я займався цим професійно і нудьгував по цьому заняттю, - каже Андрій. - Я радий, що телеканал «Інтер» довірив мені озвучувати документальні фільми, в яких піднімаються дуже важливі питання. Якщо людство найближчим часом не задумається про загрозу екологічної катастрофи і наслідки глобального потепління, то через 20-30 років нас усіх чекають серйозні проблеми. Це глобальне переселення людей через затоплення територій деяких країн, гостро постане питання про чистоту питної води і чистоти повітря. Слава Богу, що зараз впроваджуються передові енергозберігаючі технології. Головне - почати з себе, з повагою ставитися до своєї планети. Коли це станеться, тоді зможемо вирішити і глобальні проблеми ».
Уже цієї неділі, 24 березня, о 14:10 «Інтер» покаже документальний проект «Сміття» (англ. Trashed). Фільм закликає людей замислитися над проблемою забруднення навколишнього середовища. Кількість побутового сміття зростає з кожним днем і завдає непоправної шкоди екології нашої планети, представляючи серйозну загрозу нашому здоров'ю. Головний герой документального проекту - актор Джеремі Айронс - подорожує по світу, вивчає проблеми, пов'язані з утилізацією відходів в різних країнах, намагається дізнатися і розтлумачити глядачеві шляхи їх вирішення.
Наступної неділі, 31 березня, о 14:00 в ефірі «Інтера» - документальний фільм «Цукор» (англ. That Sugar Film). Він розповідає про те, як мода на «здорове харчування» насправді приводить людство до ожиріння. Австралійський режисер і актор Деймон Гамо знімає на камеру свій експеримент, в ході якого живиться виключно їжею, яка має маркування «корисно для здоров'я», щоб розкрити глядачам гірку правду про цукор, який прихований в здорової їжі.
Найближчим часом на «Інтері» також вийде документальний фільм «Дім» (англ. Home). Це спільний проект знаменитого режисера Люка Бессона і всесвітньо відомого фотографа дикої природи Яна Артюса-Бертрана. «Дім» показує глядачам красу нашої планети і демонструє, наскільки руйнівними виявилися наслідки зневажливого ставлення до неї людини. Це картина про те, як за останні півстоліття змінилася Земля під впливом технологічного прогресу і значного збільшення населення.