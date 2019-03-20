Єврокомісія втретє оштрафувала Google за порушення антимонопольних правил



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У минулому році Google оштрафували на рекордні 4,3 млрд євро

Єврокомісія вирішила оштрафувати корпорацію Google на 1,49 мільярда євро за порушення антимонопольних правил ЄС на ринку онлайн реклами.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У ЄК заявили, що Google зловживає своїм домінуванням на ринку, вводячи ряд обмежувальних положень у контракти зі сторонніми веб-сайтами, що заважає конкурентам Google розміщувати свою пошукову рекламу на цих сайтах.

«Сьогодні Комісія оштрафувала Google на 1,49 млрд євро за незаконне зловживання своїм домінуючим становищем на ринку пошукової реклами. Google зміцнила своє домінування в онлайн-пошукових оголошеннях і захистила себе від конкурентного тиску, наклавши антиконкурентні контрактні обмеження на сторонні веб-сайти. Це незаконно відповідно до антимонопольних правил ЄС», - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер.

За її словами, протиправна поведінка Google тривала більше 10 років і позбавила інші компанії можливості конкурувати по суті і впроваджувати інновації, а споживачі – весь цей час були позбавлені переваг конкуренції.

Нинішнє покарання стало третім великим штрафом, який ЄС наклав на корпорацію. У минулому році Google оштрафували на рекордні 4,3 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства у справі, пов'язаній з операційною системою Android.

У 2017 році Єврокомісія оштрафувала Google на 2,4 мільярда євро за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.