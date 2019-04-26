У «Правилах виживання» на «Інтері» розкажуть, як правильно вибрати ковбасу



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Все менше м'яса, все більше сої, паперу, крохмалю та хімічних складових ... Ви здивуєтеся, дізнавшись, що можуть додавати в ковбасу виробники

Ток-шоу про якість життя «Правила виживання» тепер буде виходити на «Інтері» не тільки вдень у будні. Увечері в неділю телеглядачі зможуть побачити спецвипуски про найпопулярніші продукти. 28 квітня о 20:30 дивіться програму, присвячену ковбасі. Цього разу в студії ток-шоу зберуться фахівці, які допоможуть глядачам вибирати не просто смачну, а якісну і безпечну ковбасу.

Докторська, сервелат, дрогобицька, московська і делікатесна з благородною цвіллю - виглядає і пахне все це дуже апетитно. Особливо якщо не замислюватися, з чого ковбаси зроблені і в яких умовах вони зберігаються. Одна з героїнь ток-шоу «Правила виживання», Світлана Чорна з міста Шпола, була дуже здивована, знайшовши в ковбасі ... шматок мишачої шерсті. Інший гість програми, киянин Андрій Циганенко, ледь не зламав зуб про шматок кістки, коли вирішив поласувати сервелатом, а пізніше в лікарській ковбасі він виявив ... ганчірку! Як в цьому продукті могли виявитися такі неприємні сюрпризи? І хто відповідає за якість ковбасної продукції?

Все менше м'яса, все більше сої, паперу, крохмалю та хімічних складових ... Ви здивуєтеся, дізнавшись, що можуть додавати в ковбасу виробники. Скільки м'яса залишилося в сучасній ковбасі? Звідки вона потрапляє на прилавки і як її зберігають? Чи можливо по вигляду і кольору визначити свіжість і якість ковбаси?

Як зрозуміти, що ковбаса свіжа і не містить хімії? Що роблять з ковбасою, якщо термін її придатності закінчується? І в яких умовах зберігаються ковбасні вироби в супермаркетах? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: ведуча і автор сюжетів програми Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Лариса Баль-Прилипко; лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев; юрист Денис Конюшко; шеф-кухар Віктор Лисенко; заступник начальника управління Госпродпотребслужби Юрій Міркеев.

У студії ток-шоу «Правила виживання» своїм досвідом поділиться зоряний експерт випуску - співачка Наталя Гордієнко. «Раніше мені здавалося, що я багато знаю про продукти харчування, але сьогодні, послухавши експертів, зрозуміла, як страшно жити в світі обману і фальсифікатів, - зізнається Наталя Гордієнко. - Програма «Правила виживання» потрібна для розуміння найелементарніших питань: де краще купувати продукти, що саме вибрати для свого столу і якими простими способами можна перевірити їх якість. Особисто я обходжу стороною стихійні ринки і купую продукти у великих супермаркетах у перевірених виробників. В цьому випадку, зберігши чек, можна захистити свої права ї».

Не пропустіть нові випуски унікального ток-шоу «Правила виживання» - з вівторка по п'ятницю о 14:45 та щонеділі о 20:30 на телеканалі «Інтер».

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