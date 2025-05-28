У Вишгороді на стоянці загорівся автомобіль

Рятувальники оперативно загасили пожежу

У Вишгороді сталось загоряння транспортного засобу на паркінгу. Про це повідомили місцеві мешканці в чаті міста, передає «Главком».

На паркінгу біля вишгорородської багатоповерхівки близько опівночі загорівся автомобіль. Про причину займання наразі невідомо, про постраждалих не повідомляється.

Вогнеборці загасили пожежу скриншот

За попередніми даними, фахівці ДСНС оперативно прибули на місце події. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа. За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах.

Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

До слова, у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.