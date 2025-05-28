Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Вишгороді на стоянці загорівся автомобіль

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Вишгороді на стоянці загорівся автомобіль
скриншот з відео

Рятувальники оперативно загасили пожежу

У Вишгороді сталось загоряння транспортного засобу на паркінгу. Про це повідомили місцеві мешканці в чаті міста, передає «Главком».

На паркінгу біля вишгорородської багатоповерхівки близько опівночі загорівся автомобіль. Про причину займання наразі невідомо, про постраждалих не повідомляється.

Вогнеборці загасили пожежу
Вогнеборці загасили пожежу
скриншот

За попередніми даними, фахівці ДСНС оперативно прибули на місце події. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, 13 травня, близько опівночі, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа.  За інформацією рятувальників, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на Харківському шосе зайнялося сміття у двох пластикових контейнерах.

Полум'я швидко поширилося та перекинулося на припаркований поруч автомобіль Mitsubishi.

До слова, у Дарницькому районі столиці на зупинці вул. Рибака (колишня Кронштадська) загорівся трамвай.

Полум’я спалахнуло у задній частині трамвая, при цьому всіх пасажирів вивели з салону. Про причини загоряння наразі нічого не відомо, як і про те, чи постраждав хтось внаслідок інциденту.

Читайте також:

Теги: пожежа автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загоряння сталося на балконі восьмого поверху житлової дев'ятиповерхівки
На проспекті Берестейському сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
26 травня, 08:42
Вогнеборці ліквідували пожежу
У столичному Гідропарку зайнялась пожежа (оновлено)
23 травня, 23:26
Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА
РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
15 травня, 08:42
«Попередньо, одна людина загинула. Наслідки атаки росіян зʼясовуються», – заявили в ОВА
Росіяни дроном атакували авто енергетиків на Сумщині: є загиблий
12 травня, 11:52
Згідно з новою пропозицією уряду, нелегали не повинні мати тих самих прав, що й громадяни Данії
Данія може заборонити нелегальним мігрантам керувати авто
6 травня, 15:32
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила БпЛА по Харкову: через атаку загорівся будинок, є постраждалі (оновлено)
6 травня, 04:27
Керманич пояснив правоохоронцям, що відчув сильну втому і, ймовірно, заснув за кермом
У Борисполі водій кросовера заснув за кермом і врізався у дерево
5 травня, 17:30
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
4 травня, 01:20
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі (відео)
1 травня, 01:10

Новини

У Вишгороді на стоянці загорівся автомобіль
У Вишгороді на стоянці загорівся автомобіль
Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)
Очільник КМВА спростував повідомлення Кличка про вибухівку в одному з районів Києва (оновлено)
На Майдані сьомий день голодує ветеран
На Майдані сьомий день голодує ветеран
У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)
У Білій Церкві рятувальники дістали потопельника з водойми (фото)
На Київщині надзвичайники врятували козеня, яке вскочило у закинуту криницю
На Київщині надзвичайники врятували козеня, яке вскочило у закинуту криницю
Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок
Ведучий Євген Янович розповів, як пережив пряме влучання дрона в його будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
43K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
41K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
34K
Конфлікти цивільних із працівниками ТЦК. ЗСУ зробили жорстку заяву
30K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Новини

У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала 10 хвилин
Сьогодні, 01:24
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua