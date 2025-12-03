У Росії підірвано нафтопровід «Дружба»

Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом

Атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки

У ніч на 1 грудня на території Росії прогримів вибух на ділянці між Таганрогом і Липецьком нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела «РБК-України» в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Нафтопровід «Дружба» має протяжність близько 8,9 тис. км і проходить через кілька країн та десятки річок, забезпечуючи постачання нафти за кордон.

Як повідомлялося, у листопаді 2025 року Сили оборони України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників.

До слова, безпілотники атакували Тамбовську область. Під удар потрапила нафтобаза в Дмитріївці у Нікіфоровському районі.