Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі

Лукашенко зробив заяву про «Орєшнік»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні. Про це повідомляє Главком з посиланням на mlyn.by.

«Орєшнік» в Білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності «Орєшнік» до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили «Орєшніком» по Дніпру.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшнік» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

Нагадаємо, що 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.