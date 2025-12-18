Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лукашенко зробив заяву про «Орєшнік»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито російська ракета середньої дальності «Орєшнік» вже перебуває в країні. Про це повідомляє Главком з посиланням на mlyn.by.

«Орєшнік» в Білорусі з учорашнього дня і заступає на бойове чергування», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін погрожував поставити на бойове чергування ракети середньої дальності «Орєшнік» до кінця 2025 року. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили «Орєшніком» по Дніпру.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшнік» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

Нагадаємо, що 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Читайте також:

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
21 листопада, 01:55
У Тернополі в будинок могла влучити ракета Х-101
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат
19 листопада, 13:11
Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
22 листопада, 13:26
Литва може визнати вторгнення повітряних куль з Білорусі тероризмом
Литва може визнати вторгнення повітряних куль з Білорусі тероризмом
4 грудня, 22:45
Проведення змагань у Росії залишається під забороною
МОК вирішив допустити спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на юнацькому рівні
11 грудня, 23:17
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
15 грудня, 19:04
Верховна Рада пропонує відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях
Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях
Сьогодні, 14:06
Введення надзвичайного стану дозволить Литві швидше та ефективніше реагувати на непередбачувані ситуації
Литва може незабаром оголосити надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з Білорусі
5 грудня, 14:53
Звільнені білоруські опозиціонери
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
14 грудня, 20:33

Політика

Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду
Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду
Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі
Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі
Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала найпоширеніші причини СЗЧ
Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала найпоширеніші причини СЗЧ
Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент
Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент
Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки
Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua