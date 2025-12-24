Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ

«Наслідки будуть саме такими, тут не може бути дискусії», – зазначив міністр

Військові Естонії застрелять російських «зелених чоловічків», якщо вони перетнуть кордон та зайдуть на територію країни. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Onet.

Він нагадав, що в жовтні поблизу кордону з Росією помітили так званих «зелених чоловічків» – російських військових без офіційних розпізнавальних знаків.

За його словами, це не перший раз, коли в Естонії помічали росіян, і хоч тоді це не було серйозним інцидентом, про всяк випадок тоді закрили пункт пропуску через кордон.

«Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень з Нарви – прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись «зелені чоловічки» перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут не може бути дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати», – попередив міністр.

Нагадаємо, що Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Естонія розпочала будівництво протитанкового рову завдовжки майже 40 км на своєму південно-східному кордоні з Росією. Цей рів стане частиною Балтійської оборонної зони, метою якої є укріплення кордонів. Проєкт має бути завершений до кінця 2027 року.