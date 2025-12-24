Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
Глава МЗС Естонії заявив про готовність силової відповіді на вторгнення РФ
фото: PAP

«Наслідки будуть саме такими, тут не може бути дискусії», – зазначив міністр

Військові Естонії застрелять російських «зелених чоловічків», якщо вони перетнуть кордон та зайдуть на територію країни. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Onet.

Він нагадав, що в жовтні поблизу кордону з Росією помітили так званих «зелених чоловічків» – російських військових без офіційних розпізнавальних знаків. 

За його словами, це не перший раз, коли в Естонії помічали росіян, і хоч тоді це не було серйозним інцидентом, про всяк випадок тоді закрили пункт пропуску через кордон.

«Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень з Нарви – прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись «зелені чоловічки» перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут не може бути дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати», – попередив міністр.

Нагадаємо, що Естонія розпочала зведення першої лінії бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією, ставши першою з країн Балтії, що перейшла до реального будівництва у межах спільного проєкту Балтійської оборонної лінії.

Естонія розпочала будівництво протитанкового рову завдовжки майже 40 км на своєму південно-східному кордоні з Росією. Цей рів стане частиною Балтійської оборонної зони, метою якої є укріплення кордонів. Проєкт має бути завершений до кінця 2027 року.

Читайте також:

Теги: росія міністр Естонія будівництво росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор підкреслив, що підтримує укладення такої мирної угоди, яка унеможливить нове вторгнення Росії в Україну
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
21 грудня, 22:03
Б'ючи по Одещині, Кремль намагається знекровити український бюджет
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
20 грудня, 19:38
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
13 грудня, 21:19
Щонайменше чотири влучання зупинили роботу понад 20 свердловин на одному з найбільших родовищ РФ
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
11 грудня, 09:46
Мельник під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку заявив, що РФ «дырку от бублика получит, а не Украину»
Мельник в ООН відкинув наміри Росії схилити Україну до капітуляції
9 грудня, 23:23
Ґеорґ Масколо, Томас Рот, Катя Ґлоґер на презентації книжки в Кельні
Що спецслужби Німеччини знають про Путіна? Розслідування
8 грудня, 21:45
Туреччина продовжила газ РФ на рік і планує інвестиції в США для зниження залежності
Газові маневри: Туреччина продовжує контракт із Росією і домовляється із США
5 грудня, 16:22
Вибір прикордонних ділянок для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки
В Україні планується будівництво першого платного автобану: в якій області він з’явиться
29 листопада, 20:58
Росія штрафує кубинців через перевищення 90 днів перебування без візи протягом 180 днів
Росія штрафує кубинських найманців та їхні родини, які приїжджають ховати загиблих військових
25 листопада, 22:05

Політика

Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
Естонія пообіцяла стріляти по «зелених чоловічках» з РФ
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели
США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Сьогодні, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua