Зеленський про мирні переговори: Ми розраховуємо на пʼять документів

Глава держави зазначив, що гарантії безпеки мають бути затверджені Конгресом США як один із п’яти документів

Президент вважає, що Україна «дужа близька до сильних гарантій безпеки»

Україна сподівається, що в разі укладання мирної угоди Конгрес США затвердить п’ять документів, один із яких стосуватиметься гарантій безпеки. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів, пише «Главком».

«Ми розраховуємо на пʼять документів, частина з них про гарантії безпеки, тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як в НАТО, тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо», – розповів президент.

Глава держави додав, що наразі Україна «дуже близька до сильних гарантій безпеки». «Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знов-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України.

Раніше стало відомо, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться тоді, коли сторони погодять фінальний документ мирної угоди між Києвом та Москвою.

Також Володимир Зеленський зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з Дональдом Трампом.